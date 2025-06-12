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Партия власти будет всегда бороться с языком ненависти в Грузии – премьер
Партия власти будет всегда бороться с языком ненависти в Грузии – премьер
Sputnik Грузия
У властей есть законное право в правовых рамках противостоять искусственно навязанным кампаниям, заявил премьер 12.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-12T20:37+0400
2025-06-12T20:37+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Власти Грузии противопоставят все правовые механизмы языку ненависти в грузинском обществе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. МВД Грузии начало административное преследование 15 журналистов и политиков за посты в социальных сетях. Основная часть постов касалась оскорблений политиков. По его словам, у властей есть законное право в правовых рамках противостоять этим искусственно навязанным кампаниям. "Ненависти и вражде не должно быть места в грузинском обществе ", – заявил Кобахидзе. На прошлой неделе парламентская фракция правящей партии подала жалобу в полицию из-за языка ненависти в ее адрес. В своей жалобе партия опирается на нормы Уголовного кодекса и Кодекса административных нарушений Грузии, утвержденные в марте этого года. Правящая партия Грузии обратится в МВД из-за языка ненависти в ее адрес >>Согласно Уголовному кодексу Грузии, угроза насилия в отношении государственного или политического должностного лица Грузии, политического должностного лица, государственного служащего, лица, приравненного к государственному служащему, и/или члена его семьи во время исполнения своих служебных обязанностей или в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, или связанных с их деятельностью карается штрафом либо лишением свободы на срок до 12 лет. В то же время по норме Кодекса административных нарушений, мат, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность, в то время, когда оно исполняет свои должностные обязанности, а также те же действия, связанные с исполнением должностных обязанностей или деятельностью лиц, караются штрафом в размере от 1,5 до 4 тысяч лари либо арестом на срок до 45 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе
Партия власти будет всегда бороться с языком ненависти в Грузии – премьер
20:37 12.06.2025 (обновлено: 21:29 12.06.2025)
У властей есть законное право в правовых рамках противостоять искусственно навязанным кампаниям, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Власти Грузии противопоставят все правовые механизмы языку ненависти в грузинском обществе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
МВД Грузии начало административное преследование 15 журналистов и политиков за посты в социальных сетях. Основная часть постов касалась оскорблений политиков.
"В Грузии при внешней финансовой поддержке проводятся кампании ненависти и вражды. Мы противопоставим все правовые методы этим процессам. Конечно, ненависть и вражда – это то, что негативно сказывается на развитии событий в стране", – сказал Кобахидзе.
По его словам, у властей есть законное право в правовых рамках противостоять этим искусственно навязанным кампаниям.
"Ненависти и вражде не должно быть места в грузинском обществе ", – заявил Кобахидзе.
На прошлой неделе парламентская фракция правящей партии подала жалобу в полицию из-за языка ненависти в ее адрес.
В своей жалобе партия опирается на нормы Уголовного кодекса и Кодекса административных нарушений Грузии, утвержденные в марте этого года.
Согласно Уголовному кодексу Грузии, угроза насилия в отношении государственного или политического должностного лица Грузии, политического должностного лица, государственного служащего, лица, приравненного к государственному служащему, и/или члена его семьи во время исполнения своих служебных обязанностей или в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, или связанных с их деятельностью карается штрафом либо лишением свободы на срок до 12 лет.
В то же время по норме Кодекса административных нарушений, мат, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность, в то время, когда оно исполняет свои должностные обязанности, а также те же действия, связанные с исполнением должностных обязанностей или деятельностью лиц, караются штрафом в размере от 1,5 до 4 тысяч лари либо арестом на срок до 45 дней.