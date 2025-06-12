https://sputnik-georgia.ru/20250612/partiya-vlasti-budet-vsegda-borotsya-s-yazykom-nenavisti-v-gruzii--premer-293739502.html

Партия власти будет всегда бороться с языком ненависти в Грузии – премьер

Партия власти будет всегда бороться с языком ненависти в Грузии – премьер

Sputnik Грузия

У властей есть законное право в правовых рамках противостоять искусственно навязанным кампаниям, заявил премьер 12.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-12T20:37+0400

2025-06-12T20:37+0400

2025-06-12T21:29+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/04/292355769_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3216db928669d4fa55f00f78d2a8d305.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Власти Грузии противопоставят все правовые механизмы языку ненависти в грузинском обществе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. МВД Грузии начало административное преследование 15 журналистов и политиков за посты в социальных сетях. Основная часть постов касалась оскорблений политиков. По его словам, у властей есть законное право в правовых рамках противостоять этим искусственно навязанным кампаниям. "Ненависти и вражде не должно быть места в грузинском обществе ", – заявил Кобахидзе. На прошлой неделе парламентская фракция правящей партии подала жалобу в полицию из-за языка ненависти в ее адрес. В своей жалобе партия опирается на нормы Уголовного кодекса и Кодекса административных нарушений Грузии, утвержденные в марте этого года. Правящая партия Грузии обратится в МВД из-за языка ненависти в ее адрес >>Согласно Уголовному кодексу Грузии, угроза насилия в отношении государственного или политического должностного лица Грузии, политического должностного лица, государственного служащего, лица, приравненного к государственному служащему, и/или члена его семьи во время исполнения своих служебных обязанностей или в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, или связанных с их деятельностью карается штрафом либо лишением свободы на срок до 12 лет. В то же время по норме Кодекса административных нарушений, мат, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность, в то время, когда оно исполняет свои должностные обязанности, а также те же действия, связанные с исполнением должностных обязанностей или деятельностью лиц, караются штрафом в размере от 1,5 до 4 тысяч лари либо арестом на срок до 45 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе