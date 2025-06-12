https://sputnik-georgia.ru/20250612/posol-evrosoyuza-bolshinstvo-stran-es-protiv-priostanovki-bezviza-s-gruziey-293731120.html

Посол Евросоюза: большинство стран ЕС против приостановки безвиза с Грузией

Посол Евросоюза: большинство стран ЕС против приостановки безвиза с Грузией

Sputnik Грузия

Евросоюз уже несколько месяцев обсуждает возможные меры в отношении грузинских властей, заявил посол ЕС 12.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-12T15:53+0400

2025-06-12T15:53+0400

2025-06-12T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Большинство стран Евросоюза выступают против приостановки безвизового режима с Грузией, поскольку не хотят, чтобы простые граждане пострадали из-за действий грузинских властей, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, комментируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска. Туск ранее заявил, что Польша обсуждает с партнерами по ЕС ограничение либо отмену безвиза для Грузии. По его словам, власти Польши обеспокоены откатом Грузии от демократических норм и рисками нелегальной миграции. Он также указал на недавнюю депортацию десятков граждан Грузии, подозреваемых в преступной деятельности. Именно поэтому, по словам дипломата, ЕС принял решение на данном этапе приостановить безвизовый режим только для обладателей дипломатических и служебных паспортов, но не для обладателей обычных паспортов. Посол отметил, что в Евросоюзе уже несколько месяцев обсуждают возможные меры в ответ на шаги и законы грузинских властей, которые, по мнению ЕС, отдаляют страну от европейской интеграции. Премьер Польши грозит отменой безвиза с Грузией – реакция Тбилиси>>Согласно кулуарной информации, ЕС в 2025 году намерен ужесточить механизм приостановки действия безвизового режима, упростив для Брюсселя процесс отмены безвизового въезда для граждан 61 страны, которые в настоящее время им пользуются, включая все страны Западных Балкан, стремящиеся к вступлению в ЕС, а также Грузию, Молдову и Украину.Нынешний механизм приостановления безвиза, действующий с 2018 года, может быть задействован в случаях явных злоупотреблений, например, при увеличении числа граждан третьих стран, превышающих 90-дневный лимит, или при использовании безвиза для получения убежища в ЕС.До сих пор ЕС лишь однажды приостановил либерализацию визового режима: сначала временно, а затем навсегда, для южнотихоокеанского государства Вануату.С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии.При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.* Экстремистская организация, запрещенная в России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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