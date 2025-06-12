https://sputnik-georgia.ru/20250612/premer-polshi-grozit-otmenoy-bezviza-s-gruziey--reaktsiya-tbilisi-293730031.html

Премьер Польши грозит отменой безвиза с Грузией – реакция Тбилиси

Премьер Польши грозит отменой безвиза с Грузией – реакция Тбилиси

Sputnik Грузия

Глава грузинского правительства назвал заявление польского политика неуместным 12.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-12T13:30+0400

2025-06-12T13:30+0400

2025-06-12T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем заявлении о том, что страна обсуждает с партнерами по Евросоюзу ограничение либо отмену безвизового режима для Грузии, подчеркнул вопрос миграции и прямо указал на то, что намерен обвинить грузинский народ в своих действиях, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Вопреки тому, что около трети грузин действительно разделяют европейские ценности, власти Польши обеспокоены откатом Грузии от демократических норм и рисками нелегальной миграции, которые эта ситуация создает для Польши и ЕС, заявил Дональд Туск. Он также отметил, что недавно из Польши были депортированы десятки граждан Грузии, подозреваемых в преступной деятельности."Они ищут причины, и интересно, что он акцентировал внимание именно на вопросе миграции. Он прямо говорит, что в конечном итоге обвинит грузинский народ. Он говорит как будто в связи с политикой и властями, но в итоге все равно возлагает вину на грузинский народ своими действиями и поступками ", – заявил Папуашвили.Глава парламента отметил, что обвинения в адрес грузинского народа со стороны польских властей не удивительны, поскольку министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский называет осуждённого Михаила Саакашвили "эталоном модернизации". По словам Папуашвили, при таком подходе трудно ожидать от польского правительства уважительного отношения к настоящим ценностям.Папуашвили не исключает, что Дональд Туск пытается отвлечь внимание от внутренних проблем в Польше и скрыть политические неудачи. По его словам, Туск стремится компенсировать поражение на президентских выборах, вновь заручившись доверием парламента. При этом, как отметил спикер, около 45% поляков требуют его отставки, что свидетельствует о серьезных внутриполитических вызовах, которые польские власти используют в своих политических играх.Грузия нацелена на членство в ЕС и перезагрузку отношений с Брюсселем – премьер>>В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявление своего польского коллеги угрозой в адрес грузинского народа.Премьер выразил надежду, что в будущем отношение изменится. Кому бы ни нравился этот выбор, все должны его уважать, и подобные угрозы в адрес грузинского народа абсолютно неуместны, заключил премьер. Согласно кулуарной информации, ЕС в 2025 году намерен ужесточить механизм приостановки действия безвизового режима, упростив для Брюсселя процесс отмены безвизового въезда для граждан 61 страны, которые в настоящее время им пользуются, включая все страны Западных Балкан, стремящиеся к вступлению в ЕС, а также Грузию, Молдову и Украину.Нынешний механизм приостановления безвиза, действующий с 2018 года, может быть задействован в случаях явных злоупотреблений, например, при увеличении числа граждан третьих стран, превышающих 90-дневный лимит, или при использовании безвиза для получения убежища в ЕС. До сих пор ЕС лишь однажды приостановил либерализацию визового режима: сначала временно, а затем навсегда, для южнотихоокеанского государства Вануату. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. *Экстремистская организация, запрещенная в России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, польша, шалва папуашвили, дональд туск