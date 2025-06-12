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https://sputnik-georgia.ru/20250612/uchastnik-aktsii-za-izbienie-trekh-politseyskikh-poluchil-chetyre-s-polovinoy-goda-tyurmy-293739970.html
Участник акции за избиение трех полицейских получил четыре с половиной года тюрьмы
Участник акции за избиение трех полицейских получил четыре с половиной года тюрьмы
Sputnik Грузия
Стороне обвинения удалось доказать, что Девидзе на акции у здания парламента в ноябре 2024 года палкой ударил трех полицейских 12.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-12T22:54+0400
2025-06-12T22:54+0400
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акции протеста
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил 21-летнего Мате Девидзе к четырем с половиной годам тюрьмы за нападение на полицейских. На суде стороне обвинения удалось доказать, что Девидзе на акции у здания парламента в ноябре 2024 года палкой ударил трех полицейских. Девидзе был задержан сразу после нападения и помещен в предварительное заключение. Во время акций протеста, начавшихся 28 ноября, пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Экс-президента Грузии оштрафовали на 5 тысяч лари &gt;&gt;В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, происшествия, акции протеста, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, происшествия, акции протеста, тбилисский городской суд

Участник акции за избиение трех полицейских получил четыре с половиной года тюрьмы

22:54 12.06.2025
© Sputnik / STRINGERАкция протеста у парламента Грузии в Тбилиси
Акция протеста у парламента Грузии в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 12.06.2025
© Sputnik / STRINGER
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Стороне обвинения удалось доказать, что Девидзе на акции у здания парламента в ноябре 2024 года палкой ударил трех полицейских
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил 21-летнего Мате Девидзе к четырем с половиной годам тюрьмы за нападение на полицейских.
На суде стороне обвинения удалось доказать, что Девидзе на акции у здания парламента в ноябре 2024 года палкой ударил трех полицейских. Девидзе был задержан сразу после нападения и помещен в предварительное заключение.
Во время акций протеста, начавшихся 28 ноября, пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека.
Экс-президента Грузии оштрафовали на 5 тысяч лари >>
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста.
Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.
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