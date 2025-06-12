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Запрет на выезд из Грузии введут для лиц, совершивших экономические преступления
Запрет на выезд из Грузии введут для лиц, совершивших экономические преступления
Sputnik Грузия
Запрет будет применяться к тем, кто не возместил ущерб, причиненный преступлением 12.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-12T13:54+0400
2025-06-12T13:54+0400
2025-06-12T13:54+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Правящая партия собирается внести поправки в Уголовный кодекс Грузии, предполагающие введение запрета на выезд из страны осужденным за экономические преступления и отбывшим свое наказание. По пояснению авторов законопроекта, запрет на выезд из страны рассматривается как мера социальной защиты, направленная на предотвращение уклонения от возмещения ущерба, причиненного преступлением."Годы идут, и накопилось количество людей, у которых разрушилась жизнь из-за того, что кто-то насильно отобрал у них имущество. Есть люди, которые мошенническим путем завладели имуществом и причинили вред другим людям, но это не возмещается, и одного отбытия наказания недостаточно ", – заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.Инициаторы поясняют, что запрет на выезд из Грузии означает, что гражданин Грузии и лицо без гражданства, имеющее статус в Грузии, обязаны в разумный срок возместить потерпевшему ущерб, причиненный совершенными ими преступлениями.В законопроекте отмечается, что основанием для запрета на выезд из Грузии станут лишь статьи Уголовного кодекса, предполагающие наказание за финансовые и экономические преступления, и решение будет принимать суд. Действовать запрет на выезд будет до полного возмещения ущерба потерпевшему или до отказа потерпевшего от возмещения ущерба.Запрет на выезд из Грузии будет исполняться и с использованием средств электронного надзора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика
грузия, новости, политика
Запрет на выезд из Грузии введут для лиц, совершивших экономические преступления
Запрет будет применяться к тем, кто не возместил ущерб, причиненный преступлением
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Правящая партия собирается внести поправки в Уголовный кодекс Грузии, предполагающие введение запрета на выезд из страны осужденным за экономические преступления и отбывшим свое наказание.
По пояснению авторов законопроекта, запрет на выезд из страны рассматривается как мера социальной защиты, направленная на предотвращение уклонения от возмещения ущерба, причиненного преступлением.
"Годы идут, и накопилось количество людей, у которых разрушилась жизнь из-за того, что кто-то насильно отобрал у них имущество. Есть люди, которые мошенническим путем завладели имуществом и причинили вред другим людям, но это не возмещается, и одного отбытия наказания недостаточно ", – заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
Инициаторы поясняют, что запрет на выезд из Грузии означает, что гражданин Грузии и лицо без гражданства, имеющее статус в Грузии, обязаны в разумный срок возместить потерпевшему ущерб, причиненный совершенными ими преступлениями.
В законопроекте отмечается, что основанием для запрета на выезд из Грузии станут лишь статьи Уголовного кодекса, предполагающие наказание за финансовые и экономические преступления, и решение будет принимать суд. Действовать запрет на выезд будет до полного возмещения ущерба потерпевшему или до отказа потерпевшего от возмещения ущерба.
Запрет на выезд из Грузии будет исполняться и с использованием средств электронного надзора.