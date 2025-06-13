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Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

За четыре месяца 2025 года в Грузии было выработано 3,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 9,8% меньше, чем в январе-апреле 2024 года 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T09:01+0400

2025-06-13T09:01+0400

2025-06-13T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 3,5% в январе-апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 4,9 миллиарда киловатт-часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За четыре месяца 2025 года в Грузии было выработано 3,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 9,8% меньше, чем в январе-апреле 2024 года. По данным Оператора, экспорт сократился на 90,8% по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года и составил 7,22 миллиона киловатт-часов. В этот период Грузия вывезла электроэнергию в соседний Азербайджан и лишь 0,01 миллиона киловатт-часов – в Россию. Кроме того, в январе-апреле 2025 года Грузия импортировала более чем в два раза больше электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – 974,48 миллиона киловатт-часов (+118,9%). 59,5% импорта пришелся на Россию. Из соседней страны завезли 580,02 миллиона киловатт-часов, 33,7% пришлись на Азербайджан, откуда завезли 328,86 миллиона киловатт-часов, и 6,7% – на Армению, 65,60 миллиона киловатт-часов. В январе-апреле 2025 года торговли электроэнергией между Грузией и Турцией не было.Планируется постройка объектов зеленой энергетики в Грузии >>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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