https://sputnik-georgia.ru/20250613/v-gruzii-vypisan-pervyy-shtraf-za-oskorblenie-politika-v-sotssetyakh-293750293.html

В Грузии выписан первый штраф за оскорбление политика в соцсетях

В Грузии выписан первый штраф за оскорбление политика в соцсетях

Sputnik Грузия

На прошлой неделе парламентская фракция правящей партии подала жалобу в полицию из-за языка ненависти в ее адрес 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T18:56+0400

2025-06-13T18:56+0400

2025-06-13T20:32+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Журналистку Эку Мишвеладзе Тбилисский городской суд оштрафовал на 4 тысячи лари за оскорбление депутата парламента Грузии Мариам Лашхи в социальной сети. Мишвеладзе – одна из 15 журналистов и политиков, против которых МВД Грузии начало административное преследование за посты в социальных сетях после ужесточения закона в марте этого года. На прошлой неделе парламентская фракция правящей партии подала жалобу в полицию из-за языка ненависти в ее адрес. В своей жалобе партия опирается на нормы Уголовного кодекса и Кодекса административных нарушений Грузии, утвержденные в марте этого года. Правящая партия Грузии обратится в МВД из-за языка ненависти в ее адрес >>Согласно Уголовному кодексу Грузии, угроза насилия в отношении государственного или политического должностного лица Грузии, политического должностного лица, государственного служащего, лица, приравненного к государственному служащему, и/или члена его семьи во время исполнения своих служебных обязанностей, или в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, или связанных с их деятельностью, карается штрафом либо лишением свободы на срок до 12 лет. В то же время, по норме Кодекса административных нарушений, мат, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность, в то время, когда оно исполняет свои должностные обязанности, а также те же действия, связанные с исполнением должностных обязанностей или деятельностью лиц, караются штрафом в размере от 1,5 до 4 тысяч лари либо арестом на срок до 45 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилисский городской суд, штраф