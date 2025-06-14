https://sputnik-georgia.ru/20250614/u-pogranichnoy-politsii-gruzii-novyy-nachalnik-293758164.html

У пограничной полиции Грузии новый начальник

У пограничной полиции Грузии новый начальник

Sputnik Грузия

Министр внутренних дел Гела Геладзе представил нового руководителя и пожелал ему успехов 14.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-14T18:28+0400

2025-06-14T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Давид Тамазашвили назначен начальником Пограничной полиции МВД Грузии, сообщают в ведомстве.Вновь кадровые перестановки в МВД Грузии: кого коснулись изменения?>>>Министр внутренних дел Гела Геладзе представил нового руководителя сотрудникам Пограничной полиции, поздравил его с назначением на должность и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.Напомним, в Грузии 28 мая сменился министр внутренних дел. Новым министром был назначен Гела Геладзе. Предшественник Геладзе – Вахтанг Гомелаури – сообщил об отставке в тот же день, 28 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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вахтанг гомелаури, грузия, новости, политика, мвд грузии, полиция