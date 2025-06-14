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У пограничной полиции Грузии новый начальник
У пограничной полиции Грузии новый начальник
Sputnik Грузия
Министр внутренних дел Гела Геладзе представил нового руководителя и пожелал ему успехов 14.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-14T18:28+0400
2025-06-14T18:28+0400
2025-06-14T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Давид Тамазашвили назначен начальником Пограничной полиции МВД Грузии, сообщают в ведомстве.Вновь кадровые перестановки в МВД Грузии: кого коснулись изменения?>>>Министр внутренних дел Гела Геладзе представил нового руководителя сотрудникам Пограничной полиции, поздравил его с назначением на должность и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.Напомним, в Грузии 28 мая сменился министр внутренних дел. Новым министром был назначен Гела Геладзе. Предшественник Геладзе – Вахтанг Гомелаури – сообщил об отставке в тот же день, 28 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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вахтанг гомелаури, грузия, новости, политика, мвд грузии, полиция
вахтанг гомелаури, грузия, новости, политика, мвд грузии, полиция
У пограничной полиции Грузии новый начальник
18:28 14.06.2025 (обновлено: 19:49 14.06.2025)
Министр внутренних дел Гела Геладзе представил нового руководителя и пожелал ему успехов
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Давид Тамазашвили назначен начальником Пограничной полиции МВД Грузии, сообщают в ведомстве.
Министр внутренних дел Гела Геладзе представил нового руководителя сотрудникам Пограничной полиции, поздравил его с назначением на должность и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
"На встрече министр вместе с новым руководителем обсудил приоритетные направления деятельности Пограничной полиции и дал конкретные поручения. Гела Геладзе поблагодарил бывшего начальника Пограничной полиции Николоза Шарадзе за его работу", – говорится в сообщении МВД.
Напомним, в Грузии 28 мая сменился министр внутренних дел. Новым министром был назначен Гела Геладзе. Предшественник Геладзе – Вахтанг Гомелаури – сообщил об отставке в тот же день, 28 мая.