https://sputnik-georgia.ru/20250615/skolko-aviareysov-otmenili-v-gruzii-iz-za-situatsii-na-blizhnem-vostoke-293764788.html

Сколько авиарейсов отменили в Грузии из-за ситуации на Ближнем Востоке

Сколько авиарейсов отменили в Грузии из-за ситуации на Ближнем Востоке

Sputnik Грузия

Отменены рейсы из Тбилиси в Тель-Авив, Абу-Даби, Шарджу, Эрбиль, Дели и Дубай, а также из Батуми в города Израиля и Ирана 15.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Аэропорты Грузии отменили 19 субботних рейсов из-за напряженности на Ближнем Востоке, сообщает управляющая международными аэропортами Тбилиси и Батуми компания TAV Georgia. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.В частности, отменены рейсы из Тбилиси в Тель-Авив, Абу-Даби, Шарджу, Эрбиль, Дели и Дубай, а также из Батуми в города Израиля и Ирана. Грузинская авиакомпания Georgian Airways сообщила в своем заявлении, что отменила рейсы между Тбилиси и Тель-Авивом, запланированные на 14 и 15 июня. МИД Грузии сделал первый комментарий по ситуации на Ближнем Востоке >>Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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