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Сколько авиарейсов отменили в Грузии из-за ситуации на Ближнем Востоке
Сколько авиарейсов отменили в Грузии из-за ситуации на Ближнем Востоке
Sputnik Грузия
Отменены рейсы из Тбилиси в Тель-Авив, Абу-Даби, Шарджу, Эрбиль, Дели и Дубай, а также из Батуми в города Израиля и Ирана 15.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Аэропорты Грузии отменили 19 субботних рейсов из-за напряженности на Ближнем Востоке, сообщает управляющая международными аэропортами Тбилиси и Батуми компания TAV Georgia. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.В частности, отменены рейсы из Тбилиси в Тель-Авив, Абу-Даби, Шарджу, Эрбиль, Дели и Дубай, а также из Батуми в города Израиля и Ирана. Грузинская авиакомпания Georgian Airways сообщила в своем заявлении, что отменила рейсы между Тбилиси и Тель-Авивом, запланированные на 14 и 15 июня. МИД Грузии сделал первый комментарий по ситуации на Ближнем Востоке >>Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, иран, израиль, tav georgia, georgian airways, авиасообщение в грузии
грузия, новости, общество, иран, израиль, tav georgia, georgian airways, авиасообщение в грузии
Сколько авиарейсов отменили в Грузии из-за ситуации на Ближнем Востоке
10:04 15.06.2025 (обновлено: 11:08 15.06.2025)
Отменены рейсы из Тбилиси в Тель-Авив, Абу-Даби, Шарджу, Эрбиль, Дели и Дубай, а также из Батуми в города Израиля и Ирана
ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Аэропорты Грузии отменили 19 субботних рейсов из-за напряженности на Ближнем Востоке, сообщает управляющая международными аэропортами Тбилиси и Батуми компания TAV Georgia.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
"В субботу 15 рейсов отменены в Тбилисском аэропорту, еще четыре – в Батуми", – заявили в компании журналистам.
В частности, отменены рейсы из Тбилиси в Тель-Авив, Абу-Даби, Шарджу, Эрбиль, Дели и Дубай, а также из Батуми в города Израиля и Ирана.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways сообщила в своем заявлении, что отменила рейсы между Тбилиси и Тель-Авивом, запланированные на 14 и 15 июня.
Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.