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Глава МИД Грузии провела встречу с советником Госдепа США – что обсудили стороны

Глава МИД Грузии провела встречу с советником Госдепа США – что обсудили стороны

Sputnik Грузия

Представитель госдепартамента США назвал Грузию важным партнером США в регионе 16.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-16T21:56+0400

2025-06-16T21:56+0400

2025-06-16T22:46+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Перспективы двустороннего сотрудничества и происходящие в регионе процессы обсудили на встрече министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили со старшим советником Госдепартамента США Уайтом Толке (Wyatt Toehlke), сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Старший советник Госдепа отметил, что Грузия является важным партнером США. В свою очередь, глава МИД Грузии еще раз подчеркнула готовность грузинской стороны к обновлению стратегического партнерства с США. Стороны обсудили вызовы безопасности в регионе и мире, а также подчеркнули важную роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад не единожды призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии настаивали на том, что именно прозрачность означает "европейскость" и закон принят в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Процесс назначения посла Грузии в США завершен – глава МИД>>А в конце июля 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции страны в ЕС. Кроме того, в декларацию по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не внесли запись о перспективе членства Грузии в НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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