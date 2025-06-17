https://sputnik-georgia.ru/20250617/konflikt-irana-i-izrailya-obostryaet-situatsiyu-na-kavkaze-no-gruziya-vne-zony-riska---ekspert-293789113.html
Конфликт Ирана и Израиля обостряет ситуацию на Кавказе, но Грузия вне зоны риска – эксперт
Конфликт Ирана и Израиля обостряет ситуацию на Кавказе, но Грузия вне зоны риска – эксперт
Sputnik Грузия
Политолог прогнозирует снижение объемов транзита через территорию Грузии на фоне возможной дестабилизации 17.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-17T11:45+0400
2025-06-17T11:45+0400
2025-06-17T12:01+0400
грузия
политика
новости
армения
израиль
иран
али хаменеи
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/11/293788710_0:122:1171:780_1920x0_80_0_0_15525e73cb143f60351c75b8563ce312.jpg
ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Обострение конфликта между Ираном и Израилем неизбежно повлияет на ситуацию на Южном Кавказе, однако в зоне наибольшего риска окажутся Армения и Азербайджан, тогда как Грузия находится в относительно более безопасном положении, заявил востоковед, кандидат исторических наук Сергей Мелконян Sputnik Грузия. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран ответил операцией "Правдивое обещание – 3", выпустив сотни баллистических ракет по территории Израиля. При этом на фоне возможной дестабилизации политолог прогнозирует снижение объемов транзита через территорию Грузии. "Если будем говорить про потоки беженцев, то многие захотят попасть в Европу, и они будут делать это, в том числе через территорию Грузии. А каких-то других серьезных последствий в этом смысле я пока что не вижу", – добавил политолог. Обострение конфликта Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ведущих ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Иран назвал условия прекращения ударов по Израилю>>>Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Исламская Республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание – 3", ставящую целью симметричный ответ по военным и стратегическим объектам в Израиле. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
израиль
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/11/293788710_0:0:1041:780_1920x0_80_0_0_dbca828bf8b9343c390e91ab7e0c558f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, армения, израиль, иран, али хаменеи
грузия, политика, новости, армения, израиль, иран, али хаменеи
Конфликт Ирана и Израиля обостряет ситуацию на Кавказе, но Грузия вне зоны риска – эксперт
11:45 17.06.2025 (обновлено: 12:01 17.06.2025)
Политолог прогнозирует снижение объемов транзита через территорию Грузии на фоне возможной дестабилизации
ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik.
Обострение конфликта между Ираном и Израилем неизбежно повлияет на ситуацию на Южном Кавказе, однако в зоне наибольшего риска окажутся Армения и Азербайджан, тогда как Грузия находится в относительно более безопасном положении, заявил востоковед, кандидат исторических наук Сергей Мелконян Sputnik Грузия
.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран ответил операцией "Правдивое обещание – 3", выпустив сотни баллистических ракет по территории Израиля.
"Понятное дело, что (обострение ирано-израильского конфликта – ред.) не может не отразиться на Грузии. Но если эскалация захлестнет Южный Кавказ, то, в первую очередь, затронет Армению и Азербайджан. То есть в большей степени Армению. Грузия в этом плане в более безопасном положении находится", – сказал Мелконян в интервью Sputnik Грузия.
При этом на фоне возможной дестабилизации политолог прогнозирует снижение объемов транзита через территорию Грузии.
"Если будем говорить про потоки беженцев, то многие захотят попасть в Европу, и они будут делать это, в том числе через территорию Грузии. А каких-то других серьезных последствий в этом смысле я пока что не вижу", – добавил политолог.
Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ведущих ученых-ядерщиков.
Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Как сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Исламская Республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание – 3", ставящую целью симметричный ответ по военным и стратегическим объектам в Израиле.