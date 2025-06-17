https://sputnik-georgia.ru/20250617/konflikt-irana-i-izrailya-obostryaet-situatsiyu-na-kavkaze-no-gruziya-vne-zony-riska---ekspert-293789113.html

Конфликт Ирана и Израиля обостряет ситуацию на Кавказе, но Грузия вне зоны риска – эксперт

Конфликт Ирана и Израиля обостряет ситуацию на Кавказе, но Грузия вне зоны риска – эксперт

Sputnik Грузия

Политолог прогнозирует снижение объемов транзита через территорию Грузии на фоне возможной дестабилизации 17.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-17T11:45+0400

2025-06-17T11:45+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Обострение конфликта между Ираном и Израилем неизбежно повлияет на ситуацию на Южном Кавказе, однако в зоне наибольшего риска окажутся Армения и Азербайджан, тогда как Грузия находится в относительно более безопасном положении, заявил востоковед, кандидат исторических наук Сергей Мелконян Sputnik Грузия. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран ответил операцией "Правдивое обещание – 3", выпустив сотни баллистических ракет по территории Израиля. При этом на фоне возможной дестабилизации политолог прогнозирует снижение объемов транзита через территорию Грузии. "Если будем говорить про потоки беженцев, то многие захотят попасть в Европу, и они будут делать это, в том числе через территорию Грузии. А каких-то других серьезных последствий в этом смысле я пока что не вижу", – добавил политолог. Обострение конфликта Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ведущих ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Иран назвал условия прекращения ударов по Израилю>>>Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Исламская Республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание – 3", ставящую целью симметричный ответ по военным и стратегическим объектам в Израиле. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, армения, израиль, иран, али хаменеи