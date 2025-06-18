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Граждане Ирана, Армении, России и еще 11 стран были выдворены из Грузии

Граждане Ирана, Армении, России и еще 11 стран были выдворены из Грузии

Sputnik Грузия

Выдворенным из Грузии иностранцам закрыт повторный въезд согласно закону 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T18:18+0400

2025-06-18T18:18+0400

2025-06-18T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Граждане Армении, Узбекистана, Ирана, Нигерии, Таджикистана, Китая, Туркменистана, России, Индии, Алжира, Египта, Турции, Пакистана и Бангладеш – всего 25 человек, были выдворены из Грузии за последние несколько дней, сообщили в пресс-службе МВД. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным из Грузии лицам запрещен въезд в страну. Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии. Иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, их пребывание в стране противоречит госбезопасности или (и) угрожает общественному порядку в Грузии, а также в случае систематического нарушения законодательства страны. Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственный средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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