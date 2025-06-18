https://sputnik-georgia.ru/20250618/izrail-prodlit-srok-deystviya-viz-inostrantsam-do-kontsa-sentyabrya--posolstvo-gruzii-293808104.html

Израиль продлит срок действия виз иностранцам до конца сентября – посольство Грузии

Израиль продлит срок действия виз иностранцам до конца сентября – посольство Грузии

Sputnik Грузия

Дипломатические представительства Грузии в Израиле и Иране поддерживают контакт с гражданами на местах 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T13:47+0400

2025-06-18T13:47+0400

2025-06-18T13:47+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Управление народонаселения и миграции Израиля продлит визы для иностранцев, законно проживающих в стране, чьи визы были действительны по состоянию на 12 июня, до 30 сентября 2025 года, сообщает посольство Грузии в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран ответил операцией "Правдивое обещание – 3", выпустив сотни баллистических ракет по территории Израиля. "Исходя из вопроса безопасности, Управление народонаселения и миграции продлит визы для иностранцев, законно проживающих в стране, чьи визы были действительны по состоянию на 12 июня 2025 года. Услуга является автоматической, до 30.09.25", – отмечено в сообщении. Продлеваются следующие типы виз: При этом, как отметили в посольстве, нет необходимости лично посещать управление, виза будет продлена автоматически. В то же время посольство Грузии в Иране призвало граждан Грузии обращаться на горячую линию в случае необходимости. Конфликт Ирана и Израиля обостряет ситуацию на Кавказе, но Грузия вне зоны риска – эксперт>>"Вниманию граждан Грузии в Иране. Учитывая сложившуюся ситуацию, посольство призывает граждан Грузии в Иране в случае необходимости обращаться по следующим номерам горячей линии: + 995 595 31 16 61 (WhatsApp); +98 912 075 83 97; +98 935 211 02 74", – говорится в сообщении посольства. Обострение конфликта Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ведущих ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Исламская Республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание – 3", ставящую целью симметричный ответ по военным и стратегическим объектам в Израиле. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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