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Первая встреча спикеров парламентов Грузии, Турции и Азербайджана пройдет в 2025 году

Первая встреча спикеров парламентов Грузии, Турции и Азербайджана пройдет в 2025 году

Sputnik Грузия

Парламентская дипломатия служит инструментом достижения мира и стабильного развития для всех трех стран, заявил спикер парламента Грузии 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T17:28+0400

2025-06-18T17:28+0400

2025-06-18T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Первая трехсторонняя встреча председателей парламентов Грузии, Турции и Азербайджана состоится в текущем году, основной темой переговоров станет развитие парламентского сотрудничества в контексте регионального взаимодействия, сообщил председатель грузинского законодательного органа Шалва Папуашвили. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи Папуашвили с его турецким коллегой, спикером Великого национального собрания (парламент – ред.) Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре. Как отметил Папуашвили, трехсторонний формат с участием глав парламентов трех стран был инициирован еще два года назад. А первая встреча должна была состояться в 2023 году в Турции, однако была отложена из-за землетрясения в республике. Кроме того, по информации Папуашвили, вскоре Грузия примет турецкую парламентскую делегацию, а осенью запланирован визит грузинского парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности в Турцию. "Таким образом, наши отношения будут еще больше укреплены, в том числе на основе меморандума о сотрудничестве между обоими парламентами", – подчеркнул Папуашвили. Подводя итоги первого дня своего визита в Турцию, глава грузинского законодательного органа отметил, что существуют вопросы, которые важны для мирного развития обеих стран, и в этом процессе значительную роль играет парламентская дипломатия. У мира и мирного развития есть перспектива, а там, где война и нестабильность, развитие затруднено, заключил Папуашвили. Отношения между Грузией и Турцией сегодня особенно ценны – Папуашвили>>Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, турция, азербайджан, шалва папуашвили