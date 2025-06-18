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Работа иностранцев в Грузии – вводятся новые правила

Работа иностранцев в Грузии – вводятся новые правила

Sputnik Грузия

В Закон о трудовой миграции будут внесены поправки, согласно которым, нарушение права на трудоустройство иностранцами в Грузии будет караться денежными... 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T09:01+0400

2025-06-18T09:01+0400

2025-06-18T09:08+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Механизм выдачи специальных разрешений на работу для трудоустройства иностранцев и критерии выдачи таких разрешений будут разработаны и внедрены в Грузии, сообщает Первый канал. Подготовлены новые законодательные поправки относительно трудоустройства иностранцев в Грузии, которые вносятся в Закон о трудовой миграции, который был инициирован на заседании Бюро парламента 16 июня. Согласно поправкам, будет урегулирована трудовая/предпринимательская деятельность иностранных лиц в Грузии, а также внедрены новые механизмы обеспечения соблюдения норм, установленных законодательством, и определены их исполнительные органы. На сегодняшний день, в соответствии с действующим законодательством, для трудоустройства иностранного гражданина в Грузии обязательна лишь его регистрация в специальной электронной системе трудовой миграции, а механизмы, которые позволяли бы государству отказать иностранцам в трудоустройстве в Грузии в интересах рынка труда, законодательством не установлены. Власти Грузии взялись за нелегалов – сколько выдворили из страны >>Инициаторы поправок пояснили, что во многих случаях вышеуказанная ситуация приводит к въезду в Грузию неквалифицированной или избыточной рабочей силы, что в конечном итоге негативно сказывается как на местной рабочей силе, так и на интересах рынка труда. Кроме того, законопроект предусматривает увеличение штрафов для работодателей, которые нанимают иностранцев без получения специального разрешения на работу, введение штрафа за каждого трудового мигранта, осуществляющего трудовую/предпринимательскую деятельность в Грузии без специального разрешения на работу, полное регулирование процессов трудовой миграции в Грузии, определение обязанностей и функций соответствующих государственных органов в целях управления. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что мониторинг трудовой миграции в Грузии не является полным и по сути не отражает ту рабочую силу, которая фактически работает на грузинском рынке труда. "В результате становится сложно планировать целенаправленную политику, защищать трудовые права и анализировать реальную картину рынка. Также самой большой проблемой остается отсутствие механизма реального контроля за въездом и трудоустройством иностранных граждан в Грузии и, при необходимости, отказа в трудоустройстве", – говорится в сообщении. Нарушение правил трудовой миграции В Закон о трудовой миграции будут внесены поправки, согласно которым, нарушение права на трудоустройство иностранцами в Грузии будет караться денежными штрафами. Согласно поправкам, трудоустройство трудового иммигранта у местного работодателя без права на трудоустройство повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари для местного работодателя (за каждого трудового иммигранта в отдельности). Иностранцев могут выдворить из Грузии в случае незаконного пересечения границы >>Штраф в размере 2 тысяч лари будет также налагаться на самозанятых иностранцев без права на трудовую деятельность. В случае многократного нарушения этих статей штрафы будут удваиваться и утраиваться. Кроме того, поправками, воспрепятствование деятельности Трудовой инспекции или непредставление документов, удостоверяющих личность иностранца, в случае местного работодателя влечет: Законопроект предусматривает, что смена местного работодателя трудовым мигрантом, или трудовой/предпринимательской деятельности самозанятым иностранцем, которому выдано разрешение на трудовую деятельность, без продления этого разрешения повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари для данного трудового иммигранта. В проекте указано, что за многократное нарушение данной статьи будет налагаться штраф в двойном или тройном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, трудовые мигранты, мигранты, миграционная политика