https://sputnik-georgia.ru/20250522/vlasti-gruzii-vzyalis-za-nelegalov---skolko-vydvorili-iz-strany-293475838.html

Власти Грузии взялись за нелегалов – сколько выдворили из страны

Власти Грузии взялись за нелегалов – сколько выдворили из страны

Sputnik Грузия

Следствие установило, что иностранцы злоупотребляли сроками, предусмотренными процедурой предоставления убежища 22.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-22T23:03+0400

2025-05-22T23:03+0400

2025-05-22T23:42+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Власти Грузии за последние две недели выдворили из Грузии 25 иностранных граждан, которые нелегально находились в стране. О самой крупной группе выдворенных иностранцев (15 человек) МВД Грузии сообщило 22 мая. Следствие установило, что иностранцы злоупотребляли сроками, предусмотренными процедурой предоставления убежища, и годами находились в стране без законных оснований. Также задержанные не воспользовались сроками, установленными решением о выдворении, которое подразумевает добровольный выезд из страны, и теперь помещены в центр временного размещения Департамента миграции для последующего возвращения в страну происхождения. Среди выдворенных – граждане Турции, Нигерии, Туркмении, Египта, Китая, Индии, Иордании, Румынии, Бангладеш, Ливана, Ирана и России. Сколько иностранцев выдворили из Грузии в апреле – данные МВД >>Согласно законодательству Грузии, иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит государственной безопасности или (и) общественному порядку в Грузии, а также в случае систематического нарушения ими законодательства Грузии или в случае совершения ими преступления. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из страны предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет расходов госбюджета. Иностранцев могут выдворить из Грузии в случае незаконного пересечения границы >>В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, мигранты, миграция, депортация, мвд грузии