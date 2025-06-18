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Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за апрель

Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за апрель

Sputnik Грузия

Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 5%, а старых квартир – упали на 21,3% 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T10:52+0400

2025-06-18T10:52+0400

2025-06-18T10:52+0400

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недвижимость в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в апреле 2025 года упал на 2,6% по сравнению с апрелем 2024 года – продано 3,3 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 6,6% и составил до 244 миллионов долларов. Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 5%, а старых квартир – упали на 21,3%. Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – последние тенденции >>В новостройках в столице Грузии в апреле средневзвешенная цена квартир выросла на 12,9% рядом с центром, на 6,7% – в центре, а в спальных районах – на 8,1%, примерно до 1 117 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 7,5% в спальных районах, в центре – на 4,4%, а рядом с центром снизилась на 1,5%, до 1 209 долларов за квадратный метр. По данным компании, в 2024 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 2% по сравнению с 2023 годом – продано 41,3 тысячи. За отчетный период объем рынка увеличился на 12% и составил до 2,8 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси