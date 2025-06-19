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Что мы едим – сальмонеллу обнаружили в тбилисской шаурме
Что мы едим – сальмонеллу обнаружили в тбилисской шаурме
Sputnik Грузия
Инспекторы провели проверку в заведении и взяли пять образцов шаурмы для лабораторного анализа 19.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-19T16:55+0400
2025-06-19T16:55+0400
2025-06-19T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Бактерии сальмонеллы обнаружены в шаурме, взятой на проверку с объекта Street Food 125 в Тбилиси, сообщили в Национальном агентстве продовольствия. Сальмонеллы – род неспороносных бактерий, которые имеют форму палочек и являются одной из четырех основных причин диареи. Инспекторы провели проверку в заведении и взяли пять образцов шаурмы для лабораторного анализа. Все они дали положительный результат на наличие патогенного микроорганизма сальмонеллы. Заведению выписан штраф, а производство остановлено до полного устранения выявленных несоответствий. Что мы едим? Грузия уничтожила 108 тонн некачественного мяса из Германии >>Также была установлена компания-поставщик мяса. Из партии свинины были отобраны образцы, которые в настоящее время проходят лабораторное исследование. Результаты будут опубликованы дополнительно. Палочки сальмонеллы вызывают болезнь сальмонеллез. Большинство случаев заболевания сальмонеллезом протекает в легкой форме, однако иногда сальмонеллез может представлять угрозу для жизни. Степень тяжести болезни зависит от факторов, связанных с хозяином, и от серотипа сальмонеллы. Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после поглощения Salmonella, и болезнь длится от 2 до 7 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, шаурма, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, новости, общество, шаурма, национальное агентство продовольствия грузии
Что мы едим – сальмонеллу обнаружили в тбилисской шаурме
Инспекторы провели проверку в заведении и взяли пять образцов шаурмы для лабораторного анализа
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Бактерии сальмонеллы обнаружены в шаурме, взятой на проверку с объекта Street Food 125 в Тбилиси, сообщили в Национальном агентстве продовольствия.
Сальмонеллы – род неспороносных бактерий, которые имеют форму палочек и являются одной из четырех основных причин диареи.
Инспекторы провели проверку в заведении и взяли пять образцов шаурмы для лабораторного анализа. Все они дали положительный результат на наличие патогенного микроорганизма сальмонеллы.
Заведению выписан штраф, а производство остановлено до полного устранения выявленных несоответствий.
Также была установлена компания-поставщик мяса. Из партии свинины были отобраны образцы, которые в настоящее время проходят лабораторное исследование. Результаты будут опубликованы дополнительно.
Палочки сальмонеллы вызывают болезнь сальмонеллез. Большинство случаев заболевания сальмонеллезом протекает в легкой форме, однако иногда сальмонеллез может представлять угрозу для жизни. Степень тяжести болезни зависит от факторов, связанных с хозяином, и от серотипа сальмонеллы.
Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после поглощения Salmonella, и болезнь длится от 2 до 7 дней.