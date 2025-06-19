https://sputnik-georgia.ru/20250619/energetika-nedvizhimost-turizm--saudovskaya-araviya-khochet-uvelichit-investitsii-v-gruziyu-293826422.html

Энергетика, недвижимость, туризм – Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции в Грузию

Энергетика, недвижимость, туризм – Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции в Грузию

Sputnik Грузия

Саудовская Аравия проявляет интерес к логистическим и энергетическим проектам в Грузии 19.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-19T14:56+0400

2025-06-19T14:56+0400

2025-06-19T14:56+0400

грузия

новости

экономика

саудовская аравия

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/13/293825914_0:111:2035:1255_1920x0_80_0_0_cee5b56fd57ffbf7db48d6b168fecf79.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Готовность углублять сотрудничество с Грузией выразил исполнительный директор Фонда развития Саудовской Аравии (SFD) Султан Абдулрахман Аль-Маршад, отметив, что существует больший потенциал для роста инвестиций в страну, сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии. Исполнительный директор Фонда развития Саудовской Аравии вместе с делегацией находится с рабочим визитом в Грузии, где он уже провел встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и министром финансов Лашей Хуцишвили, с которыми обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы расширения экономических связей между странами. Исполнительный директор Фонда отметил, что существует потенциал для увеличения инвестиций в такие сектора грузинской экономики, как энергетика, недвижимость, логистика, туризм и другие. В ходе встречи с премьером стороны уделили особое внимание позитивной динамике экономического развития Грузии и инвестиционному потенциалу страны, в частности саудовский фонд акцентировал внимание на энергетике и логистике.Первый "сухой порт" заработал в Грузии>>В свою очередь, министр финансов ознакомил зарубежного инвестора с экономическими тенденциями страны и возможностями, которые Грузия как страна, соединяющая Европу и Азию, имеет в плане повышения конкурентоспособности дорожной, портовой инфраструктуры, аэропортов и всего Среднего коридора. Лаша Хуцишвили выразил надежду, что этот визит будет способствовать углублению экономического партнерства между двумя странами, привлечению инвестиций и повышению регионального и международного значения Грузии.Грузия и Королевство Саудовская Аравия (КСА – ред.) установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в Эр-Рияде было открыто посольство Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

саудовская аравия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, саудовская аравия, ираклий кобахидзе