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Энергетика, недвижимость, туризм – Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции в Грузию
Энергетика, недвижимость, туризм – Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции в Грузию
Sputnik Грузия
Саудовская Аравия проявляет интерес к логистическим и энергетическим проектам в Грузии 19.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-19T14:56+0400
2025-06-19T14:56+0400
2025-06-19T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Готовность углублять сотрудничество с Грузией выразил исполнительный директор Фонда развития Саудовской Аравии (SFD) Султан Абдулрахман Аль-Маршад, отметив, что существует больший потенциал для роста инвестиций в страну, сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии. Исполнительный директор Фонда развития Саудовской Аравии вместе с делегацией находится с рабочим визитом в Грузии, где он уже провел встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и министром финансов Лашей Хуцишвили, с которыми обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы расширения экономических связей между странами. Исполнительный директор Фонда отметил, что существует потенциал для увеличения инвестиций в такие сектора грузинской экономики, как энергетика, недвижимость, логистика, туризм и другие. В ходе встречи с премьером стороны уделили особое внимание позитивной динамике экономического развития Грузии и инвестиционному потенциалу страны, в частности саудовский фонд акцентировал внимание на энергетике и логистике.Первый "сухой порт" заработал в Грузии>>В свою очередь, министр финансов ознакомил зарубежного инвестора с экономическими тенденциями страны и возможностями, которые Грузия как страна, соединяющая Европу и Азию, имеет в плане повышения конкурентоспособности дорожной, портовой инфраструктуры, аэропортов и всего Среднего коридора. Лаша Хуцишвили выразил надежду, что этот визит будет способствовать углублению экономического партнерства между двумя странами, привлечению инвестиций и повышению регионального и международного значения Грузии.Грузия и Королевство Саудовская Аравия (КСА – ред.) установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в Эр-Рияде было открыто посольство Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, саудовская аравия, ираклий кобахидзе
грузия, новости, экономика, саудовская аравия, ираклий кобахидзе
Энергетика, недвижимость, туризм – Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции в Грузию
Саудовская Аравия проявляет интерес к логистическим и энергетическим проектам в Грузии
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Готовность углублять сотрудничество с Грузией выразил исполнительный директор Фонда развития Саудовской Аравии (SFD) Султан Абдулрахман Аль-Маршад, отметив, что существует больший потенциал для роста инвестиций в страну, сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии.
Исполнительный директор Фонда развития Саудовской Аравии вместе с делегацией находится с рабочим визитом в Грузии, где он уже провел встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и министром финансов Лашей Хуцишвили, с которыми обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы расширения экономических связей между странами.
Исполнительный директор Фонда отметил, что существует потенциал для увеличения инвестиций в такие сектора грузинской экономики, как энергетика, недвижимость, логистика, туризм и другие.
В ходе встречи с премьером стороны уделили особое внимание позитивной динамике экономического развития Грузии и инвестиционному потенциалу страны, в частности саудовский фонд акцентировал внимание на энергетике и логистике.
В свою очередь, министр финансов ознакомил зарубежного инвестора с экономическими тенденциями страны и возможностями, которые Грузия как страна, соединяющая Европу и Азию, имеет в плане повышения конкурентоспособности дорожной, портовой инфраструктуры, аэропортов и всего Среднего коридора.
Лаша Хуцишвили выразил надежду, что этот визит будет способствовать углублению экономического партнерства между двумя странами, привлечению инвестиций и повышению регионального и международного значения Грузии.
Грузия и Королевство Саудовская Аравия (КСА – ред.) установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма.
Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в Эр-Рияде было открыто посольство Грузии.