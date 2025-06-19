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Иран всегда поддерживал Грузию как политически, так и экономически – посол

Иран всегда поддерживал Грузию как политически, так и экономически – посол

Sputnik Грузия

Все сухопутные границы Ирана открыты, и все граждане могут свободно покинуть страну, заявил посол 19.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-19T18:59+0400

2025-06-19T18:59+0400

2025-06-19T18:59+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Иран всегда уважал территориальную целостность и суверенитет Грузии, поддерживал ее не только политически, но и экономически, заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Грузии Махмуд Адиб. Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двустороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки. Примером экономической поддержки, по словам дипломата, была помощь во время газового кризиса 2006 года, когда Иран поставлял Грузии природный газ. "Долг, который был у Грузии на тот момент, до сих пор расписан по графику, Грузия и сегодня должна выплачивать этот долг", – заявил Адиб. По его словам, Иран отвергает агрессию, любую оккупацию и поддерживает независимость и суверенитет государств. Что касается Израиля, то, по словам дипломата, эта страна не знает границ в своем нарушении международных законов. Кроме того, по его словам, все сухопутные границы Ирана открыты, и все граждане могут свободно покинуть страну. Посольства в Иране окажут помощь гражданам, желающим покинуть территорию Ирана. "Все сухопутные границы открыты, и все граждане могут свободно покинуть Иран", – заявил Адиб. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Как граждане Грузии могут безопасно покинуть Иран? Заявление посольства >>Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Тегеран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. При этом с обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, иран, израиль, тегеран