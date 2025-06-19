https://sputnik-georgia.ru/20250619/rezolyutsiya-evroparlamenta-vyyavlyaet-politiku-dvoynykh-standartov-zapada-k-gruzii--deputat-293831784.html

Резолюция Европарламента выявляет политику двойных стандартов Запада к Грузии – депутат

Резолюция Европарламента выявляет политику двойных стандартов Запада к Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Определенные политические круги, прикрываясь Европейским союзом, пытаются продвигать свои политические интересы, заявил депутат от правящей партии Грузии 19.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-19T17:57+0400

2025-06-19T17:57+0400

2025-06-19T17:57+0400

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европарламент

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Принятая Европарламентом резолюция выявляет политику двойных стандартов со стороны Запада и указывает на то, что такие принципы, как прозрачность, верховенство закона и недопустимость языка вражды, применяются к Грузии выборочно, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. В Международный день борьбы с языком вражды, 18 июня, Европарламент принял резолюцию, подтвердив, что он представляет серьезную угрозу для демократии и верховенства закона. Депутаты осудили его распространение, в том числе в традиционных и социальных медиа. Европарламент вновь призвал к криминализации преступлений на почве ненависти и языка вражды на уровне Евросоюза. Политик отметил, что если определенные политические силы ставят перед собой цель продвигать язык вражды и даже финансировать его распространение, от Грузии ожидается молчаливое согласие, и это, по его мнению, неприемлемо. "Это в очередной раз указывает на то, что действия определенных политических кругов от имени ЕС и Европы на самом деле служат не европейским ценностям, а достижению конкретных политических целей", – заявил Кадагишвили.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти противопоставят все правовые механизмы языку ненависти в грузинском обществе. Он также отметил, что кампании ненависти и вражды проводятся при внешней финансовой поддержке. По словам премьера, ненависть и вражда – это то, что негативно сказывается на развитии событий в стране. В Грузии выписан первый штраф за оскорбление политика в соцсетях>>Между тем МВД на прошлой неделе начало административное преследование в отношении активистов, журналистов и политиков за посты в соцсетях после ужесточения закона в марте этого года. Инициатором и заявителем была правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Судебное преследование за посты в социальных сетях НПО "Ассоциация молодых юристов" назвала попыткой цензуры и "неоправданным ограничением свободы слова". В организации отметили, что ЕСПЧ не считает политиков или даже публичные институты субъектами, которые должны находиться под усиленной защитой от оскорблений или насмешек. Регуляции в Грузии Согласно Уголовному кодексу Грузии, угроза насилия в отношении государственного или политического должностного лица, государственного служащего, лица, приравненного к государственному служащему, и/или члена его семьи во время исполнения своих служебных обязанностей, или в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, или связанных с их деятельностью, карается штрафом либо лишением свободы на срок до 12 лет. В то же время по норме Кодекса административных нарушений, мат, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность, в то время, когда оно исполняет свои должностные обязанности, а также те же действия, связанные с исполнением должностных обязанностей или деятельностью лиц, караются штрафом в размере от 1,5 до 4 тысяч лари либо арестом на срок до 45 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, европа, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, европарламент