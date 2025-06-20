https://sputnik-georgia.ru/20250620/neuvazhenie-k-sudu--odnomu-iz-liderov-oppozitsii-grozit-do-dvukh-let-tyurmy-293845355.html

Неуважение к суду – одному из лидеров оппозиции грозит до двух лет тюрьмы

Неуважение к суду – одному из лидеров оппозиции грозит до двух лет тюрьмы

Sputnik Грузия

Мелия облил водой судью Ираклия Швангирадзе, а после того, как его вывели из зала, оскорбил судью 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T16:27+0400

2025-06-20T16:27+0400

2025-06-20T16:37+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Обвинение "неуважение к суду" предъявлено лидеру оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Нике Мелия, которому грозит до двух лет тюремного заключения, говорится в сообщении прокуратуры Грузии. Следствие установило, что 30 мая текущего года в ходе предварительного слушания дела в зале Тбилисского городского суда обвиняемый Мелия проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, рассматривавшего дело. В частности, Мелия облил водой судью Ираклия Швангирадзе, а после того, как его вывели из зала, оскорбил судью. Оппозиционный лидер Ника Мелия задержан в Тбилиси >>Мелия предъявлено обвинение по статье "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи", которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело Мелия Инцидент с судьей у Мелия произошел 30 мая, когда Тбилисский городской суд избрал ему заключение в качестве меры пресечения из-за неуплаты залога в размере 50 тысяч лари. В частности, прокуратура начала расследование в отношении Мелия на основании обращения председателя временной следственной комиссии Теи Цулукиани. Он отказался явиться в апреле на заседание комиссии, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения". 29 мая полиция задержала его за оскорбление полицейского в административном порядке. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, ника мелия, тбилисский городской суд, единое национальное движение