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Неуважение к суду – одному из лидеров оппозиции грозит до двух лет тюрьмы
Неуважение к суду – одному из лидеров оппозиции грозит до двух лет тюрьмы
Sputnik Грузия
Мелия облил водой судью Ираклия Швангирадзе, а после того, как его вывели из зала, оскорбил судью 20.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-20T16:27+0400
2025-06-20T16:27+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Обвинение "неуважение к суду" предъявлено лидеру оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Нике Мелия, которому грозит до двух лет тюремного заключения, говорится в сообщении прокуратуры Грузии. Следствие установило, что 30 мая текущего года в ходе предварительного слушания дела в зале Тбилисского городского суда обвиняемый Мелия проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, рассматривавшего дело. В частности, Мелия облил водой судью Ираклия Швангирадзе, а после того, как его вывели из зала, оскорбил судью. Оппозиционный лидер Ника Мелия задержан в Тбилиси >>Мелия предъявлено обвинение по статье "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи", которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело Мелия Инцидент с судьей у Мелия произошел 30 мая, когда Тбилисский городской суд избрал ему заключение в качестве меры пресечения из-за неуплаты залога в размере 50 тысяч лари. В частности, прокуратура начала расследование в отношении Мелия на основании обращения председателя временной следственной комиссии Теи Цулукиани. Он отказался явиться в апреле на заседание комиссии, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения". 29 мая полиция задержала его за оскорбление полицейского в административном порядке. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, ника мелия, тбилисский городской суд, единое национальное движение
грузия, новости, происшествия, ника мелия, тбилисский городской суд, единое национальное движение
Неуважение к суду – одному из лидеров оппозиции грозит до двух лет тюрьмы
16:27 20.06.2025 (обновлено: 16:37 20.06.2025)
Мелия облил водой судью Ираклия Швангирадзе, а после того, как его вывели из зала, оскорбил судью
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Обвинение "неуважение к суду" предъявлено лидеру оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Нике Мелия, которому грозит до двух лет тюремного заключения, говорится в сообщении прокуратуры Грузии.
Следствие установило, что 30 мая текущего года в ходе предварительного слушания дела в зале Тбилисского городского суда обвиняемый Мелия проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, рассматривавшего дело.
В частности, Мелия облил водой судью Ираклия Швангирадзе, а после того, как его вывели из зала, оскорбил судью.
Мелия предъявлено обвинение по статье "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи", которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Инцидент с судьей у Мелия произошел 30 мая, когда Тбилисский городской суд избрал ему заключение в качестве меры пресечения из-за неуплаты залога в размере 50 тысяч лари.
В частности, прокуратура начала расследование в отношении Мелия на основании обращения председателя временной следственной комиссии Теи Цулукиани. Он отказался явиться в апреле на заседание комиссии, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения".
29 мая полиция задержала его за оскорбление полицейского в административном порядке.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.