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Новый этап в отношениях с Вашингтоном – премьер принял посла Грузии в США

Новый этап в отношениях с Вашингтоном – премьер принял посла Грузии в США

Sputnik Грузия

Накануне президент Грузии Михаил Кавелавшили принял грузинских дипломатов в своей резиденции 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T17:32+0400

2025-06-20T17:32+0400

2025-06-20T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Тамар Талиашвили и поздравил ее с назначением на должность главы дипломатического представительства страны в США. Грузия получила согласие от США на назначение Тамар Талиашвили послом 4 июня. Талиашвили вступит в должность Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в США с 10 июля. Ранее должность посла Грузии в США занимал экс-глава МИД Давид Залкалиани. Он подал в отставку в декабре 2024 года. Помимо Талиашвили, глава грузинского правительства провел встречу с новым послом Грузии в Венгрии Николозом Лалиашвили и с новым постоянным представителем Грузии при Совете Европы Хатией Цилосани. Накануне президент Грузии Михаил Кавелавшили принял грузинских дипломатов в своей резиденции. Смена дипломатов Назначение нового посла особо важно на фоне ухудшения отношений Грузии с США. В правящей команде надеются, что Талиашвили как опытный политик и дипломат сможет внести значительный вклад в восстановление и укрепление стратегических отношений между Грузией и США. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Ранее, 5 июня, стало известно о решении посла США в Грузии Робин Данниган покинуть дипломатическую службу. Она продолжит выполнять свои обязанности до июля текущего года. Диппредставительство США в Грузии Данниган возглавила с октября 2023 года.Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили ранее заявила, что отставка посла Данниган открывает возможность для перезапуска двусторонних отношений и начала нового этапа сотрудничества между Тбилиси и Вашингтоном. По словам главы внешнеполитического ведомства, власти страны неоднократно заявляли о том, что отношения с США остаются важными для Грузии, и отмечали серьезную обеспокоенность их значительным ухудшением. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад не единожды призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии настаивали на том, что именно прозрачность означает "европейскость" и закон принят в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).Процесс назначения посла Грузии в США завершен – глава МИД >> А в конце июля 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции страны в ЕС. Кроме того, в декларацию по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не внесли запись о перспективе членства Грузии в НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, вашингтон, михаил кавелавшили, ираклий кобахидзе