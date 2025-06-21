https://sputnik-georgia.ru/20250621/gruzii-nado-vernutsya-k-demokraticheskomu-razvitiyu-esli-khochet-chlenstva-v-es--gerchinskiy-293860502.html

Грузии надо вернуться к демократическому развитию, если хочет членства в ЕС – Герчинский

Грузии надо вернуться к демократическому развитию, если хочет членства в ЕС – Герчинский

Sputnik Грузия

Посол выразил сожаление, что евроинтеграция Грузии приостановлена и что страна может надолго потерять свой исторический шанс на членство в ЕС 21.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-21T18:00+0400

2025-06-21T18:00+0400

2025-06-21T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Если Грузия вернется на путь демократического развития, то совместная работа над вступлением страны в Европейский союз продолжится, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в своей речи на мероприятии, проведенном в Батуми по случаю Дня Европы. На днях Европарламент принял седьмую по счету критическую резолюцию по Грузии при нынешней власти. В документе выражена серьезная обеспокоенность положением со свободой СМИ в Грузии. Европарламентарии потребовали немедленного освобождения основательницы изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели. ЕП выразил сожаление в связи с бездействием ЕС и вновь призвал к введению санкций в отношении лидеров "Грузинской мечты". В правящей партии подобные резолюции называют несправедливыми. Посол выразил сожаление, что евроинтеграция Грузии приостановлена и что страна может надолго потерять свой исторический шанс на членство в ЕС. "Грузия и Европейский союз имеют долгую историю успешного партнерства. Эти отношения принесли много пользы грузинскому населению. Оглянитесь вокруг, посмотрите, что сделал для вас Европейский союз, в ваших селах или городах", – добавил Герчинский. Тем временем, по словам европейского дипломата, министры иностранных дел ЕС обсудят текущие события в Грузии 23 июня. Он также подчеркнул, что не знает точно, что именно будет обсуждаться, но "на основе предварительных переговоров, проведенных на более низком уровне, на уровне послов", скорее всего обсудят три вопроса – дезинформацию против ЕС, санкции и безвизовый режим. "Первый вопрос – это колоссальная дезинформация против Евросоюза, демонизация Евросоюза, которую ведут представители высшей власти. Второй вопрос – это возможность введения санкций за нарушение прав человека, а третий вопрос – это вопрос безвизового режима, которым пользуются граждане Грузии на фоне серьезного ухудшения ситуации с правами человека", – сказал Герчинский. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Грузия нацелена на членство в ЕС и перезагрузку отношений с Брюсселем – премьер>>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, украина, батуми, бидзина иванишвили, европарламент