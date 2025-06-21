https://sputnik-georgia.ru/20250621/otmyvanie-millionov-i-korruptsiya---v-gruzii-zaderzhan-byvshiy-zamministra-ekonomiki-293856495.html

Отмывание миллионов и коррупция – в Грузии задержан бывший замминистра экономики

Отмывание миллионов и коррупция – в Грузии задержан бывший замминистра экономики

Sputnik Грузия

Совершенное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет 21.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-21T13:07+0400

2025-06-21T13:07+0400

2025-06-21T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Служба государственной безопасности задержала бывшего заместителя министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе за злоупотребление должностными полномочиями и легализацию незаконных доходов на сумму в миллионы лари, сообщили в ведомстве. Микаутадзе занимал должность замминистра экономики и устойчивого развития Грузии с 2021 года, а 30 декабря 2022 года стал первым заместителем министра. Он занимал эту должность до 11 февраля 2024 года. Микаутадзе был задержан на основании постановления суда. В обмен на оказание незаконной помощи указанным лицам он получал от них доли в энергетических компаниях, гидроэлектростанциях и различных предприятиях, утверждает следствие. Формально эти доли были зарегистрированы на имя других доверенных Микаутадзе лиц, но контролировались самим задержанным. В результате этой незаконной деятельности Микаутадзе получил особо крупный доход. Кроме того, в период пребывания на высокой должности в министерстве экономики он систематически злоупотреблял служебными полномочиями с целью получения выгоды для себя или других лиц, что привело к существенному нарушению законных интересов государства, отмечают в ведомстве.Существует обоснованное предположение о получении Микаутадзе незаконных, незадекларированных доходов в крупном размере, которые не были отражены в официальных документах, в том числе в декларациях об имуществе, заявляют в СГБ.Например, следствием выявлен факт приобретения Микаутадзе жилой квартиры в столице Испании Мадриде за 600 тысяч евро на вышеуказанные незаконные и неподтвержденные доходы, отмечают в Антикоррупционном агентстве. Кроме того, в целях сокрытия средств, полученных незаконным путем, он зарегистрировал на доверенных ему лиц и членов семьи 2 транспортных средства стоимостью до 1 миллиона лари, подчеркивают в ведомстве.Совершенное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, мадрид, испания, ромео микаутадзе, сгб