Отмывание миллионов и коррупция – в Грузии задержан бывший замминистра экономики
13:07 21.06.2025 (обновлено: 13:35 21.06.2025)
© State Security Service Of GeorgiaСлужба государственной безопасности задержала бывшего заместителя министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе
© State Security Service Of Georgia
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Совершенное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Служба государственной безопасности задержала бывшего заместителя министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе за злоупотребление должностными полномочиями и легализацию незаконных доходов на сумму в миллионы лари, сообщили в ведомстве.
Микаутадзе занимал должность замминистра экономики и устойчивого развития Грузии с 2021 года, а 30 декабря 2022 года стал первым заместителем министра. Он занимал эту должность до 11 февраля 2024 года. Микаутадзе был задержан на основании постановления суда.
Проведенное на данном этапе расследование выявило, что Микаутадзе незаконно использовал свое служебное влияние, круг знакомств и опыт в сфере энергетики для предоставления различным лицам неправомерного преимущества в целях извлечения личной выгоды.
В обмен на оказание незаконной помощи указанным лицам он получал от них доли в энергетических компаниях, гидроэлектростанциях и различных предприятиях, утверждает следствие. Формально эти доли были зарегистрированы на имя других доверенных Микаутадзе лиц, но контролировались самим задержанным.
В результате этой незаконной деятельности Микаутадзе получил особо крупный доход. Кроме того, в период пребывания на высокой должности в министерстве экономики он систематически злоупотреблял служебными полномочиями с целью получения выгоды для себя или других лиц, что привело к существенному нарушению законных интересов государства, отмечают в ведомстве.
Существует обоснованное предположение о получении Микаутадзе незаконных, незадекларированных доходов в крупном размере, которые не были отражены в официальных документах, в том числе в декларациях об имуществе, заявляют в СГБ.
В целях сокрытия источника незаконных доходов Микаутадзе регистрировал имущество на подставных лиц, маскировал его местонахождение, в том числе путем внесения/зачисления денег на свои банковские счета и счета членов своей семьи через различных лиц. Для этого осуществлялась фиктивная купля/продажа недвижимого имущества, искусственное завышение или занижение стоимости имущества в договорах, а также путем иных финансовых транзакций.
Например, следствием выявлен факт приобретения Микаутадзе жилой квартиры в столице Испании Мадриде за 600 тысяч евро на вышеуказанные незаконные и неподтвержденные доходы, отмечают в Антикоррупционном агентстве.
Кроме того, в целях сокрытия средств, полученных незаконным путем, он зарегистрировал на доверенных ему лиц и членов семьи 2 транспортных средства стоимостью до 1 миллиона лари, подчеркивают в ведомстве.
Согласно информации СГБ, на данном этапе расследования выясняется, что Микаутадзе, используя вышеуказанные методы и при помощи лиц, состоявших в преступной с ним связи, легализовал несколько миллионов лари незаконных доходов.
Совершенное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.