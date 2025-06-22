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Покушение на священнослужителя в Грузии – главная тема синодальной комиссии ГПЦ
Покушение на священнослужителя в Грузии – главная тема синодальной комиссии ГПЦ
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Прокуратура Грузии расследует дело о возможном отравлении епископа по статье "Подготовка к умышленному убийству" 22.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-22T10:04+0400
2025-06-22T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Последние события, связанные с епископом Марнеульским и Худжабским Георгием (Джамделиани), который заявил о планируемом на него покушении, стали главной темой заседания синодальной комиссии Грузинской православной церкви, говорится в сообщении Патриархии Грузии. Епископ Марнеульский и Худжабский Георгий (Джамделиани) сообщил СМИ, что его планировал отравить действующий член правительства Грузии и нанял для этого монахиню. По факту возбуждено уголовное дело.Как говорится в заявлении Патриархии Грузии по итогам заседания синодальной комиссии, которая прошла 19 июня, члены с приняли решение приостановить свое решение от июня 2023 года о лишении епископа права на причастие до выяснения всех новых обстоятельств дела. Скандал в ГПЦ? Прокуратура Грузии расследует дело о попытке ликвидации епископа >>Прокуратура Грузии расследует дело о возможном отравлении епископа по статье "Подготовка к умышленному убийству". В ведомстве заявили, что в рамках расследования будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия. По утверждению Джамделиани, для его убийства чиновник нанял монахиню, которая должна была осуществить отравление, а также выносила информацию из резиденции. Епископ утверждает, что обо всем ему рассказала сама монахиня, которую в итоге "кинул" заказчик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, грузинская православная церковь, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, грузинская православная церковь, генеральная прокуратура грузии
Покушение на священнослужителя в Грузии – главная тема синодальной комиссии ГПЦ
Прокуратура Грузии расследует дело о возможном отравлении епископа по статье "Подготовка к умышленному убийству"
ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Последние события, связанные с епископом Марнеульским и Худжабским Георгием (Джамделиани), который заявил о планируемом на него покушении, стали главной темой заседания синодальной комиссии Грузинской православной церкви, говорится в сообщении Патриархии Грузии.
Епископ Марнеульский и Худжабский Георгий (Джамделиани) сообщил СМИ, что его планировал отравить действующий член правительства Грузии и нанял для этого монахиню. По факту возбуждено уголовное дело.
Как говорится в заявлении Патриархии Грузии по итогам заседания синодальной комиссии, которая прошла 19 июня, члены с приняли решение приостановить свое решение от июня 2023 года о лишении епископа права на причастие до выяснения всех новых обстоятельств дела.
Прокуратура Грузии расследует дело о возможном отравлении епископа по статье "Подготовка к умышленному убийству". В ведомстве заявили, что в рамках расследования будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия.
По утверждению Джамделиани, для его убийства чиновник нанял монахиню, которая должна была осуществить отравление, а также выносила информацию из резиденции. Епископ утверждает, что обо всем ему рассказала сама монахиня, которую в итоге "кинул" заказчик.