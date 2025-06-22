https://sputnik-georgia.ru/20250622/v-gruzii-vynesut-pervyy-prigovor-za-neyavku-na-parlamentskuyu-komissiyu-293866387.html

В Грузии вынесут первый приговор за неявку на парламентскую комиссию

В Грузии вынесут первый приговор за неявку на парламентскую комиссию

Sputnik Грузия

Под следствием за невыполнение требования комиссии находятся восемь оппозиционеров, из которых трое ждут приговора в тюрьме 22.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-22T14:27+0400

2025-06-22T14:27+0400

2025-06-22T14:27+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Тбилисский городской суд в понедельник, 23 июня, вынесет первый приговор трем оппозиционерам за неявку на заседания временной следственной парламентской комиссии. Неявка на заседание парламентской комиссии в Грузии является уголовным преступлением. Под следствием за невыполнение требования комиссии находятся восемь оппозиционеров, из которых трое ждут приговора в тюрьме. Тбилисский суд 23 июня вынесет приговоры лидерам партии "Лело для Грузии" Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и лидеру партии "Гирчи – больще свободы" Зурабу Джапаридзе". Им грозит либо штраф, либо тюрьма на срок до года. Следственная комиссия в парламенте Грузии преподаст урок будущим властям – депутат >>Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе на данный момент находятся на свободе после выплаты залога по 50 тысяч лари, а вот Зураб Джапаридзе ждет приговора в тюрьме, так как отказался выплачивать залог. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и действия бывших и действующих должностных лиц после ухода в оппозицию. Кто ждет приговора Зураб Джапаридзе был членом "Нацдвижения" с 2012 по 2015 год и исполнительным секретарем партии. В 2015 году он покинул "Нацдвижение" и основал партию "Новый политический центр – Гирчи", а в 2018 году баллотировался от партии в президенты Грузии. В 2020 году после партийного раскола основал свою партию "Гирчи – больше свободы". В 2024 году партия в составе "Коалиция за перемены" заняла второе место на парламентских выборах но отказалась от мандатов. Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе являются основателями крупнейшего банка Грузии TBC Bank и возглавляли свой банк вплоть до 2019 года. В 2019 году они создали свою оппозиционную партию "Лело для Грузии" и с тех пор являются одними из важных игроков.В 2024 году партия на выборах в парламент заняла четвертое место и также как "Коалиция за перемены" отказалась от мандатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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