https://sputnik-georgia.ru/20250623/analitiki-prognoziruyut-rekordnyy-rost-dokhodov-gruzii-ot-turizma-293872165.html

Аналитики прогнозируют рекордный рост доходов Грузии от туризма

Аналитики прогнозируют рекордный рост доходов Грузии от туризма

Sputnik Грузия

Доходы от туризма в мае 2025 года выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го 23.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-23T09:01+0400

2025-06-23T09:01+0400

2025-06-23T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Аналитики не меняют свой прогноз по доходам Грузии от туризма с начала года и ожидают в 2025 году их рекордный рост в размере 4,5 миллиарда долларов, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме. В 2024 году они выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов. По данным Galt & Taggart, доходы от туризма в мае 2025 года выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и составили 370 миллионов долларов. В январе-мае 2025 года доходы, полученные от туризма, достигли 1,5 миллиарда долларов, что на 1,2% больше по сравнению с данными за пять месяцев 2024-го. Сколько заработала Грузия на туризме в апреле? >>Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019-го. По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году. Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, то в 2024 году они выросли на 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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