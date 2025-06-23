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Грузия планирует войти в тройку лидеров Европы по борьбе с коррупцией – премьер

Грузия планирует войти в тройку лидеров Европы по борьбе с коррупцией – премьер

Sputnik Грузия

Коррупция мешает развитию страны, поэтому это должно оставаться одним из главных приоритетов, заявил премьер 23.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Правительство Грузии ставит перед собой амбициозную цель – войти в тройку стран-лидеров Европы по самому низкому уровню коррупции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в ответ на вопрос о задержании бывшего заместителя министра экономики Грузии Ромео Микаутадзе. В Грузии на минувшей неделе разгорелся громкий коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал бывший первый замминистра экономики Ромео Микаутадзе. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег. Речь идет о миллионах лари. Что касается конкретно дела Микаутадзе, то, по словам премьера, это компетенция правоохранительных органов. "Будет сделано все, чтобы максимально бороться с коррупцией. Коррупция мешает развитию страны, поэтому это должно оставаться одним из главных приоритетов", – заявил Кобахидзе. За что арестовали бывшего замглавы Минэкономики Грузии – подробности от прокуратуры >>Как отметил премьер, расследование связано с деятельностью конкретного человека в Министерстве экономики, а не всех высокопоставленных чиновников ведомства, в том числе действующего министра Левана Давиташвили. Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией. В Индексе верховенства закона в 2024 году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33 место в мире среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, ромео микаутадзе, леван давиташвили, грузия против коррупции, индекс восприятия коррупции