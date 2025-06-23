https://sputnik-georgia.ru/20250623/lidery-oppozitsionnoy-partii-gruzii-osuzhdeny-za-neyavku-na-zasedanie-sledstvennoy-komissii-293880582.html

Лидеры оппозиционной партии Грузии осуждены за неявку на заседание следственной комиссии

Лидеры оппозиционной партии Грузии осуждены за неявку на заседание следственной комиссии

Sputnik Грузия

Хазарадзе также запретили занимать государственные должности в течение двух лет 23.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-23T19:19+0400

2025-06-23T19:19+0400

2025-06-23T19:19+0400

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мамука хазарадзе

зураб джапаридзе

тбилисский городской суд

лело для грузии

партия "гирчи – больше свободы"

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ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии", основателей TBC Bank Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе к восьми месяцам тюремного заключения за невыполнение требования парламентской временной следственной комиссии. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения", а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание. Дело Хазарадзе и Джапаридзе было передано в прокуратуру 25 марта в связи с их неявкой на заседание Временной следственной комиссии по расследованию деятельности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и политических должностных лиц в период с 2003-2012 годы. Обвинение было предъявлено 1 апреля. Хазарадзе и Джапаридзе в качестве меры пресечения был избран залог в размере 50 тысяч лари, который он выплатил в установленный законом срок. Суд в Грузии вынес первый приговор за неявку на парламентскую комиссию >>Сегодня же Тбилисский городской суд приговорил одного из лидеров "Коалиции за перемены" Зураба "Гирчи" Джапаридзе к семи месяцам тюремного заключения за неявку на заседания комиссии. История оппозиционеров Зураб Джапаридзе был членом "Нацдвижения" с 2012 по 2015 год и исполнительным секретарем партии. В 2015 году он покинул "Нацдвижение" и основал партию "Новый политический центр – Гирчи", а в 2018 году баллотировался от партии в президенты Грузии. В 2020 году после партийного раскола основал свою партию "Гирчи – больше свободы". В 2024 году партия в составе "Коалиция за перемены" заняла второе место на парламентских выборах, но отказалась от мандатов. Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе – основатели одного из крупнейших банков Грузии, TBC Bank, которым они руководили до 2019 года. В том же году они создали оппозиционную партию "Лело для Грузии" и с тех пор остаются одними из заметных политических фигур. На парламентских выборах 2024 года партия заняла четвертое место, однако, как и "Коалиция за перемены", отказалась от мандатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, зураб джапаридзе, тбилисский городской суд, лело для грузии, партия "гирчи – больше свободы"