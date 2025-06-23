https://sputnik-georgia.ru/20250623/vyshel-za-ramki-kompetentsii-v-gruzii-obrushilis-s-kritikoy-na-posla-es-293877316.html

Вышел за рамки компетенции! В Грузии обрушились с критикой на посла ЕС

Вышел за рамки компетенции! В Грузии обрушились с критикой на посла ЕС

Sputnik Грузия

Парламентская партия Грузии обвиняет Европейский союз в поддержке радикальных сил, стремящихся к дестабилизации и свержению власти в Грузии 23.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-23T15:58+0400

2025-06-23T15:58+0400

2025-06-23T15:58+0400

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"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Посол Евросоюза Павел Герчинский вышел за рамки своих полномочий и компетенции, став частью действующей и финансируемой извне оппозиции, при этом он действует в интересах "глубинного государства", которое открыто борется против грузинской власти, говорится в заявлении партии "Сила народа". Под терминами Deep State ("глубинное государство") и "глобальная партия войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Как отмечено в заявлении, бюрократия Евросоюза уже давно сбросила маску и по заданию "глубинного государства" открыто борется против суверенитета Грузии. Именно официальный Брюссель и назначенный им Павел Герчинский, как утверждают авторы заявления, финансируют и поддерживают радикальную оппозицию, а также т. н. неправительственные и медиаорганизации, несущие ответственность за радикальные процессы, направленные на раскол общества, внутреннее противостояние и политическую дестабилизацию – процессы, которые любой ценой должны завершиться свержением власти. Как отмечено в заявлении, представительство ЕС, которое на протяжении многих лет выступало одним из главных спонсоров этих организаций, не только не брало на себя ответственность, но даже не осуждало кампании ненависти и угроз, проводимые финансируемыми ими структурами. "Более того, своей позицией и политикой посольство ЕС фактически зажигало и продолжает зажигать зеленый свет кампаниям ненависти, угрозам, насилию и вражде со стороны этих организаций", – отмечено в заявлении. Грузию критикуют за отказ выполнять требования извне – депутат о резолюции ЕП>>На этом фоне откровенным фарсом звучат слова дипломата о стремлении стабилизировать ситуацию в Грузии, ведь на деле, по мнению авторов заявления, европейские политики сами поощряют радикализацию. Как отмечают в "Силе народа", называть таких фигур, как Саакашвили, Мелия и других радикальных политиков или активистов политзаключенными – это оскорбление для грузинского народа и государства, на что необходимо дать твердый ответ. Несмотря на все это, по словам авторов заявления, Грузия придерживается политики сдержанности. Хотя любое другое государство давно бы выдворило из страны ангажированное, нежелательное лицо вроде Павла Герчинского, агента "глубинного государства". Власти сознательно не требуют его выдворения, учитывая текущую ситуацию.В партии указывают на то, что попытка посла разделить народ и власть абсолютно недопустима, особенно с учетом стабильной поддержки среди широких слоев населения, которой обладает партия "Грузинская мечта" с 2012 года. При этом авторы заявления уверены, что с обострением ситуации в регионе официальный Брюссель попытался использовать европейские устремления Грузии в своих целях и превратить это в инструмент шантажа власти.А когда желаемого результата и безусловного подчинения власти не было достигнуто, они совершенно несправедливо, заморозили прогресс Грузии на пути к вступлению в ЕС и возложили вину за это на грузинское правительство. Грузия и ЕСРанее премьер-министр Грузии Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа, так же, как это происходило с предоставлением стране статуса кандидата. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс сближения Грузии с ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европарламент, "сила народа"