https://sputnik-georgia.ru/20250624/lidera-partii-strategiya-agmashenebeli-prigovorili-v-gruzii-k-semi-mesyatsam-tyurmy-293889999.html
Лидера партии "Стратегия Агмашенебели" приговорили в Грузии к семи месяцам тюрьмы
Лидера партии "Стратегия Агмашенебели" приговорили в Грузии к семи месяцам тюрьмы
Sputnik Грузия
Вашадзе также запретили занимать государственные должность в течение двух лет 24.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-24T12:40+0400
2025-06-24T12:40+0400
2025-06-24T12:40+0400
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе к семи месяцам лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" с 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание. Вашадзе также запретили занимать государственные должность в течение двух лет. Решение было объявлено Тбилисским городским судом во вторник, 24 июня. Вашадзе не присутствовал на судебном заседании. При правлении "Единого национального движения" он занимал должность заместителя министра юстиции Грузии. Во вторник суд также должен вынести приговор экс-министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили. Лидеры оппозиционной партии Грузии осуждены за неявку на заседание следственной комиссии>>>Накануне Тбилисский городской суд за неявку на заседание комиссии приговорил к восьми месяцам тюремного заключения лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также к семи месяцам лидера партии "Гирчи - Больше свободы" Зураба Джапаридзе. Георгий Вашадзе был вызван во временную следственную комиссию парламента 15 апреля, но не явился. Ему было предъявлено обвинение по статье "Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии". Тбилисский городской суд 23 апреля избрал для Вашадзе залог в размере 50 тысяч лари в качестве меры пресечения за неявку в следственную комиссию, который он выплатил в установленный законом срок. Полномочия комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже заявили, что отчет может стать причиной признания неконституционными ряда ведущих оппозиционных партий страны, в том числе "Единство – национальное движение Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилисский городской суд, единое национальное движение, мамука хазарадзе, ираклий окруашвили, георгий вашадзе, новости, грузия, политика
тбилисский городской суд, единое национальное движение, мамука хазарадзе, ираклий окруашвили, георгий вашадзе, новости, грузия, политика
Лидера партии "Стратегия Агмашенебели" приговорили в Грузии к семи месяцам тюрьмы
Вашадзе также запретили занимать государственные должность в течение двух лет
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе к семи месяцам лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" с 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание.
Вашадзе также запретили занимать государственные должность в течение двух лет. Решение было объявлено Тбилисским городским судом во вторник, 24 июня.
Вашадзе не присутствовал на судебном заседании. При правлении "Единого национального движения" он занимал должность заместителя министра юстиции Грузии.
Во вторник суд также должен вынести приговор экс-министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили.
Накануне Тбилисский городской суд за неявку на заседание комиссии приговорил к восьми месяцам тюремного заключения лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также к семи месяцам лидера партии "Гирчи - Больше свободы" Зураба Джапаридзе.
Георгий Вашадзе был вызван во временную следственную комиссию парламента 15 апреля, но не явился. Ему было предъявлено обвинение по статье "Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии".
Тбилисский городской суд 23 апреля избрал для Вашадзе залог в размере 50 тысяч лари в качестве меры пресечения за неявку в следственную комиссию, который он выплатил в установленный законом срок.
Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.
По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже заявили, что отчет может стать причиной признания неконституционными ряда ведущих оппозиционных партий страны, в том числе "Единство – национальное движение