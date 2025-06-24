https://sputnik-georgia.ru/20250624/stalo-izvestno-gde-postroyat-samyy-bolshoy-stadion-v-gruzii-293898703.html
Стало известно, где построят самый большой стадион в Грузии
Стало известно, где построят самый большой стадион в Грузии
Sputnik Грузия
Строительство мегапроекта будет осуществляться Фондом муниципального развития 24.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-24T23:25+0400
2025-06-24T23:25+0400
2025-06-24T23:25+0400
грузия
спорт
новости
фонд муниципального развития
экономика
стадион
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/13/249014265_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03da1e4bb5a6b0f6a525eeeb28d9440c.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Самый большой стадион в Грузии для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанный на 70 тысяч болельщиков, построят близ Тбилисского международного аэропорта, сообщила пресс-служба Администрации правительства. Сегодня самым большим стадионом Грузии является Динамо Арена имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Она вмещает около 55 тысяч зрителей. Согласно соответствующему постановлению правительства, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, строительство мегапроекта будет осуществляться Фондом муниципального развития. В постановлении также определены мероприятия, которые должны быть реализованы другими государственными органами. Новый стадион позволит Грузии проводить турниры по футболу и регби высшего уровня и привлекать дополнительные инвестиции в эти виды спорта. Строительство нового аэропорта и стадиона – премьер Грузии об амбициозных планах >>Помимо проведения спортивных мероприятий, на базе стадиона будет создана высококлассная концертная инфраструктура и конференц-центр. Концепция нового многофункционального стадиона разрабатывается совместно с экспертами УЕФА. Ранее сообщалось, что после завершения строительства нового стадиона Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/13/249014265_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4713e6b8aa987b48f52f75dc73c646e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, спорт, новости, фонд муниципального развития, экономика, стадион
грузия, спорт, новости, фонд муниципального развития, экономика, стадион
Стало известно, где построят самый большой стадион в Грузии
Строительство мегапроекта будет осуществляться Фондом муниципального развития
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Самый большой стадион в Грузии для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанный на 70 тысяч болельщиков, построят близ Тбилисского международного аэропорта, сообщила пресс-служба Администрации правительства.
Сегодня самым большим стадионом Грузии является Динамо Арена имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Она вмещает около 55 тысяч зрителей.
"Комиссия, созданная для содействия строительству нового стадиона в Тбилиси, выбрала территорию для строительства стадиона недалеко от аэропорта, между Исследовательским центром Лугара и Черноморским университетом", – говорится в сообщении.
Согласно соответствующему постановлению правительства, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, строительство мегапроекта будет осуществляться Фондом муниципального развития. В постановлении также определены мероприятия, которые должны быть реализованы другими государственными органами.
Новый стадион позволит Грузии проводить турниры по футболу и регби высшего уровня и привлекать дополнительные инвестиции в эти виды спорта.
Помимо проведения спортивных мероприятий, на базе стадиона будет создана высококлассная концертная инфраструктура и конференц-центр.
Концепция нового многофункционального стадиона разрабатывается совместно с экспертами УЕФА.
Ранее сообщалось, что после завершения строительства нового стадиона Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году.