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Стало известно, где построят самый большой стадион в Грузии

Стало известно, где построят самый большой стадион в Грузии

Sputnik Грузия

Строительство мегапроекта будет осуществляться Фондом муниципального развития 24.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-24T23:25+0400

2025-06-24T23:25+0400

2025-06-24T23:25+0400

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стадион

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Самый большой стадион в Грузии для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанный на 70 тысяч болельщиков, построят близ Тбилисского международного аэропорта, сообщила пресс-служба Администрации правительства. Сегодня самым большим стадионом Грузии является Динамо Арена имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Она вмещает около 55 тысяч зрителей. Согласно соответствующему постановлению правительства, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, строительство мегапроекта будет осуществляться Фондом муниципального развития. В постановлении также определены мероприятия, которые должны быть реализованы другими государственными органами. Новый стадион позволит Грузии проводить турниры по футболу и регби высшего уровня и привлекать дополнительные инвестиции в эти виды спорта. Строительство нового аэропорта и стадиона – премьер Грузии об амбициозных планах >>Помимо проведения спортивных мероприятий, на базе стадиона будет создана высококлассная концертная инфраструктура и конференц-центр. Концепция нового многофункционального стадиона разрабатывается совместно с экспертами УЕФА. Ранее сообщалось, что после завершения строительства нового стадиона Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, фонд муниципального развития, экономика, стадион