https://sputnik-georgia.ru/20250625/chastnye-kompanii-ne-smogut-osuschestvlyat-programmu-zamestitelnoy-terapii-v-gruzii-293910704.html

Частные компании не смогут осуществлять программу заместительной терапии в Грузии

Частные компании не смогут осуществлять программу заместительной терапии в Грузии

Sputnik Грузия

В программу метадоновой заместительной терапии в Грузии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года 25.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-25T15:33+0400

2025-06-25T15:33+0400

2025-06-25T15:39+0400

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ираклий кобахидзе

метадоновая заместительная терапия

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В Грузии запретят частным компаниям импорт психотропных лекарств>>>Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. По словам премьера, крайне важно, чтобы ответственность за осуществление заместительной терапии, которая относится к категории высокого риска медицинских услуг, полностью взяло на себя государство. В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года. Программа доступна в Тбилиси, Телави, Озургети, Поти, Кутаиси, Зестафони, Сачхере, Зугдиди, Гори, Боржоми, Кобулети и Батуми. В Тбилиси, Кутаиси и Кобулети, помимо метадоновой заместительной терапии, доступна также субоксиновая заместительная терапия. На конец 2024 года в программе были зарегистрированы 12 тысяч человек. Иностранные граждане могут воспользоваться программой только в том случае, если они уже пользовались ею у себя на родине.ЗТ используется в различных областях медицины, включая лечение наркозависимости, эндокринных заболеваний и других состояний, связанных с дефицитом веществ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, кобулети, кутаиси, тбилиси, ираклий кобахидзе, метадоновая заместительная терапия