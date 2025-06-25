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Частные компании не смогут осуществлять программу заместительной терапии в Грузии
Частные компании не смогут осуществлять программу заместительной терапии в Грузии
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В программу метадоновой заместительной терапии в Грузии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года 25.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В Грузии запретят частным компаниям импорт психотропных лекарств>>>Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. По словам премьера, крайне важно, чтобы ответственность за осуществление заместительной терапии, которая относится к категории высокого риска медицинских услуг, полностью взяло на себя государство. В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года. Программа доступна в Тбилиси, Телави, Озургети, Поти, Кутаиси, Зестафони, Сачхере, Зугдиди, Гори, Боржоми, Кобулети и Батуми. В Тбилиси, Кутаиси и Кобулети, помимо метадоновой заместительной терапии, доступна также субоксиновая заместительная терапия. На конец 2024 года в программе были зарегистрированы 12 тысяч человек. Иностранные граждане могут воспользоваться программой только в том случае, если они уже пользовались ею у себя на родине.ЗТ используется в различных областях медицины, включая лечение наркозависимости, эндокринных заболеваний и других состояний, связанных с дефицитом веществ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, кобулети, кутаиси, тбилиси, ираклий кобахидзе, метадоновая заместительная терапия
новости, грузия, общество, кобулети, кутаиси, тбилиси, ираклий кобахидзе, метадоновая заместительная терапия
Частные компании не смогут осуществлять программу заместительной терапии в Грузии
15:33 25.06.2025 (обновлено: 15:39 25.06.2025)
В программу метадоновой заместительной терапии в Грузии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года.
"Когда у частной компании есть прямой коммерческий интерес к максимальному расширению реализации препарата, естественно, у нее есть сильное искушение быть ориентированной не на выздоровление пациента, а на реализацию препарата. Такая практика должна быть полностью пресечена", – сказал Кобахидзе.
По словам премьера, крайне важно, чтобы ответственность за осуществление заместительной терапии, которая относится к категории высокого риска медицинских услуг, полностью взяло на себя государство.
"Будет ужесточен контроль за осуществлением государственных программ заместительной терапии. Будет строго обеспечено, чтобы каждая услуга служила максимально быстрому выздоровлению пациента и не происходило бы ее злоупотребление для поощрения т. н. легальной наркомании", – отметил Кобахидзе.
В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года.
Программа доступна в Тбилиси, Телави, Озургети, Поти, Кутаиси, Зестафони, Сачхере, Зугдиди, Гори, Боржоми, Кобулети и Батуми. В Тбилиси, Кутаиси и Кобулети, помимо метадоновой заместительной терапии, доступна также субоксиновая заместительная терапия.
На конец 2024 года в программе были зарегистрированы 12 тысяч человек. Иностранные граждане могут воспользоваться программой только в том случае, если они уже пользовались ею у себя на родине.
Заместительная терапия (ЗТ) – это метод лечения, при котором недостающие или отсутствующие в организме вещества (гормоны, ферменты, другие лекарственные препараты) заменяются искусственными или естественными аналогами.
ЗТ используется в различных областях медицины, включая лечение наркозависимости, эндокринных заболеваний и других состояний, связанных с дефицитом веществ.