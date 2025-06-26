https://sputnik-georgia.ru/20250626/inostrantsam-s-2026-goda-dlya-raboty-v-gruzii-ponadobitsya-razreshenie-293930736.html

Иностранцам с 2026 года для работы в Грузии понадобится разрешение

Иностранцам с 2026 года для работы в Грузии понадобится разрешение

Sputnik Грузия

Если иностранец будет работать в местной компании или зарегистрированной в Грузии международной компании, за разрешением на работу обращается компания 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T23:48+0400

2025-06-26T23:48+0400

2025-06-26T23:48+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Парламент утвердил в третьем, окончательном чтении поправки, регулирующие трудовую миграцию в Грузии. Новшество вступит в силу с 1 марта 2026 года, до этого правительство Грузии утвердит правила и список необходимых процедур для их осуществления. Закон касается всех иностранных граждан, которые не имеют постоянного вида на жительство. Согласно поправкам в закон "О трудовой миграции", для устройства на работу в Грузии или осуществления оплачиваемой трудовой деятельности в стране иностранцы должны будут получить разрешение на работу. Разрешение будет выдаваться только легально находящимся в Грузии иностранцам. При этом, если иностранец будет работать в местной компании или зарегистрированной в Грузии международной компании, за разрешением на работу обращается компания. А вот самозанятые подают заявку на разрешение сами. Иностранцам будет сложнее получить вид на жительство после покупки недвижимости в Грузии >>После получения разрешения на работу иностранец будет обязан обратиться за получением трудового вида на жительство в Грузии. Для находящихся на территории страны срок обращения составляет не более 10 дней после получения разрешения на работу. Трудовой вид на жительство выдается на срок от шести месяцев до истечения контракта. Как только срок контракта истекает, вид на жительство аннулируется, и иностранец может быть выдворен из страны. При этом при выдаче трудового вида на жительство учитывается тот факт, что ежемесячный доход должен превышать пятикратный прожиточный минимум, а оборот – составлять не менее 50 тысяч лари на каждого трудоустроенного иностранца. В Грузии ужесточают требования к работающим иностранцам: все, что надо знать>>>В разрешении на работу могут отказать, если профессия либо квалификация иностранного гражданина или его позиция не соответствуют требованиям и нуждам рынка труда Грузии, а также если его профессия есть в списке, где ограничен прием иностранцев, поскольку рабочая сила в этих профессиях в Грузии превышает или превысит спрос. Также отказ будет выдан, если представлена неполная или не вся обязательная документация и ошибки не были исправлены в течение 10 дней. Меры наказания Нарушение права на трудоустройство иностранцев в Грузии будет караться денежными штрафами. Так, трудоустройство трудового мигранта у местного работодателя без разрешения на работу повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари для местного работодателя (за каждого трудового мигранта). Штраф в размере 2 тысяч лари будет также налагаться на самозанятых иностранцев, которые работают без разрешения. Кроме того, воспрепятствование деятельности Трудовой инспекции или непредставление документов, удостоверяющих личность иностранца, в случае местного работодателя, зарегистрированного как плательщик НДС, влечет штраф от 1 до 7 тысяч лари. Любой другой работодатель, включая лицо, незарегистрированное в качестве плательщика НДС (за исключением физического лица), будет оштрафован на 1 тысячу лари. В случае самозанятого иностранца это повлечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари. Смена работы или смена деятельности самозанятым иностранцем повлечет для него штраф в размере 2 тысяч лари. За многократное нарушение будет налагаться штраф в двойном или тройном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, парламент грузии, мигранты