https://sputnik-georgia.ru/20250626/parlament-gruzii-utverdil-novye-pravila-dlya-sudov-293930121.html
Парламент Грузии утвердил новые правила для судов
Парламент Грузии утвердил новые правила для судов
Sputnik Грузия
Одним из новшеств для грузинских судов будет внедрение судей узкой специализации, в том числе и в Верховном суде 26.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-26T22:57+0400
2025-06-26T22:57+0400
2025-06-26T22:57+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в закон "Об общих судах", которые по-новому регулируют работу судов. В частности, выдача решений суда посторонним лицам будет возможна лишь после вступления в силу окончательного решения суда. Ранее информацию можно было запросить сразу после вынесения решения. Кроме того, после вступления в силу поправок любое неуважение к судье, будь то словесное или проявленное в действии на самом заседании или в публичном пространстве, будет расцениваться как неуважение к суду и караться уголовно. Также будут запрещены фотографирование, видеосъемка, а также трансляция из зала суда, из здания суда или из его двора. Право на съемку будет предоставлено лишь самому суду или уполномоченному им лицу. Ужесточаются правила поведения в судах Грузии >>Помимо этого, будет запрещена такая коммуникация с судьей, которая связана с конкретным делом или рассмотрением вопроса, либо предполагаемым решением и нарушает принципы независимости и непредвзятости суда и принципы соревнования сторон или представляет собой попытку оказания давления на судью, или в целом независимость судебной систему. Субъектом несоответствующей коммуникации будет считаться не только сторона процесса, но и чиновник, политик и любое другое лицо, которых будут наказывать за осуществление давления на суд. Еще одним новшеством для грузинских судов будет внедрение судей узкой специализации, в том числе и в Верховном суде. Также увеличится и срок председателей палат Верховного суда Грузии, председателей апелляционных и районных судов. Кроме того, упрощены требование судьям избираемым в Верховный суд по сравнению с судьями низших инстанций. Они будут освобождены от сдачи квалификационного экзамена и обучения в Школе юстиции. Также упраздняется должность независимого инспектора Высшего совета юстиции, и эти функции будет выполнять секретарь совета, а сам состав Высшего совета юстиции будет изменен. В частности, вместо девяти судей, включая председателя, в совете будет представлено 12, вместо пяти избранных парламентом независимых членов совета – два. Также в совет войдет один член совета, назначаемый президентом. Действующие члены совета юстиции, назначенные парламентом, сохранят свои должности до истечения полномочий. Также законопроект предполагает рост зарплат судей всех инстанций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, парламент грузии, суд, политика
грузия, новости, парламент грузии, суд, политика
Парламент Грузии утвердил новые правила для судов
Одним из новшеств для грузинских судов будет внедрение судей узкой специализации, в том числе и в Верховном суде
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в закон "Об общих судах", которые по-новому регулируют работу судов.
В частности, выдача решений суда посторонним лицам будет возможна лишь после вступления в силу окончательного решения суда. Ранее информацию можно было запросить сразу после вынесения решения.
Кроме того, после вступления в силу поправок любое неуважение к судье, будь то словесное или проявленное в действии на самом заседании или в публичном пространстве, будет расцениваться как неуважение к суду и караться уголовно.
Также будут запрещены фотографирование, видеосъемка, а также трансляция из зала суда, из здания суда или из его двора. Право на съемку будет предоставлено лишь самому суду или уполномоченному им лицу.
Помимо этого, будет запрещена такая коммуникация с судьей, которая связана с конкретным делом или рассмотрением вопроса, либо предполагаемым решением и нарушает принципы независимости и непредвзятости суда и принципы соревнования сторон или представляет собой попытку оказания давления на судью, или в целом независимость судебной систему.
Субъектом несоответствующей коммуникации будет считаться не только сторона процесса, но и чиновник, политик и любое другое лицо, которых будут наказывать за осуществление давления на суд.
Еще одним новшеством для грузинских судов будет внедрение судей узкой специализации, в том числе и в Верховном суде.
Также увеличиваются сроки полномочия судей. С двух до трех лет увеличивается срок полномочий судей Большой палаты Верховного суда Грузии, а срок полномочий членов Дисциплинарной палаты увеличится с трех до пяти лет. На такой же срок увеличатся сроки полномочий членов Квалификационной палаты Верховного суда.
Также увеличится и срок председателей палат Верховного суда Грузии, председателей апелляционных и районных судов.
Кроме того, упрощены требование судьям избираемым в Верховный суд по сравнению с судьями низших инстанций. Они будут освобождены от сдачи квалификационного экзамена и обучения в Школе юстиции.
Также упраздняется должность независимого инспектора Высшего совета юстиции, и эти функции будет выполнять секретарь совета, а сам состав Высшего совета юстиции будет изменен.
В частности, вместо девяти судей, включая председателя, в совете будет представлено 12, вместо пяти избранных парламентом независимых членов совета – два. Также в совет войдет один член совета, назначаемый президентом.
Действующие члены совета юстиции, назначенные парламентом, сохранят свои должности до истечения полномочий.
Также законопроект предполагает рост зарплат судей всех инстанций.