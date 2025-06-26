https://sputnik-georgia.ru/20250626/parlament-gruzii-utverdil-novye-pravila-dlya-sudov-293930121.html

Парламент Грузии утвердил новые правила для судов

Парламент Грузии утвердил новые правила для судов

Sputnik Грузия

Одним из новшеств для грузинских судов будет внедрение судей узкой специализации, в том числе и в Верховном суде 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T22:57+0400

2025-06-26T22:57+0400

2025-06-26T22:57+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в закон "Об общих судах", которые по-новому регулируют работу судов. В частности, выдача решений суда посторонним лицам будет возможна лишь после вступления в силу окончательного решения суда. Ранее информацию можно было запросить сразу после вынесения решения. Кроме того, после вступления в силу поправок любое неуважение к судье, будь то словесное или проявленное в действии на самом заседании или в публичном пространстве, будет расцениваться как неуважение к суду и караться уголовно. Также будут запрещены фотографирование, видеосъемка, а также трансляция из зала суда, из здания суда или из его двора. Право на съемку будет предоставлено лишь самому суду или уполномоченному им лицу. Ужесточаются правила поведения в судах Грузии >>Помимо этого, будет запрещена такая коммуникация с судьей, которая связана с конкретным делом или рассмотрением вопроса, либо предполагаемым решением и нарушает принципы независимости и непредвзятости суда и принципы соревнования сторон или представляет собой попытку оказания давления на судью, или в целом независимость судебной систему. Субъектом несоответствующей коммуникации будет считаться не только сторона процесса, но и чиновник, политик и любое другое лицо, которых будут наказывать за осуществление давления на суд. Еще одним новшеством для грузинских судов будет внедрение судей узкой специализации, в том числе и в Верховном суде. Также увеличится и срок председателей палат Верховного суда Грузии, председателей апелляционных и районных судов. Кроме того, упрощены требование судьям избираемым в Верховный суд по сравнению с судьями низших инстанций. Они будут освобождены от сдачи квалификационного экзамена и обучения в Школе юстиции. Также упраздняется должность независимого инспектора Высшего совета юстиции, и эти функции будет выполнять секретарь совета, а сам состав Высшего совета юстиции будет изменен. В частности, вместо девяти судей, включая председателя, в совете будет представлено 12, вместо пяти избранных парламентом независимых членов совета – два. Также в совет войдет один член совета, назначаемый президентом. Действующие члены совета юстиции, назначенные парламентом, сохранят свои должности до истечения полномочий. Также законопроект предполагает рост зарплат судей всех инстанций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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