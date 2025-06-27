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Борьба с нелегалами в Грузии: задержаны шесть иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии: задержаны шесть иностранцев

Sputnik Грузия

Задержанные лица злоупотребили сроками, установленными процедурой предоставления убежища 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T21:31+0400

2025-06-27T21:31+0400

2025-06-27T21:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Шесть иностранцев, незаконно находящихся на территории Грузии, в том числе граждане Ирана и Индии, задержаны сотрудниками Департамента миграции, сообщили в пресс-службе МВД. Установлено, что задержанные лица злоупотребили сроками, установленными процедурой предоставления убежища, и годами оставались в стране без законных оснований. В настоящее время задержанные находятся в Центре временного размещения Департамента миграции. Впоследствии они будут депортированы в страны своего гражданства. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, иран, индия, мигранты, миграция, мвд грузии