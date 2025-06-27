https://sputnik-georgia.ru/20250627/kak-razvivaetsya-turizm-v-gruzii--novyy-ministr-ekonomiki-293931621.html

Как развивается туризм в Грузии – новый министр экономики

Как развивается туризм в Грузии – новый министр экономики

Sputnik Грузия

Согласно прогнозу правительства, к 2028 году ВВП Грузии вырастет до 130 миллиардов долларов, заявила министр 27.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-27T09:01+0400

2025-06-27T09:01+0400

2025-06-27T09:01+0400

экономика

грузия

новости

туризм

мариам квривишвили

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузия смогла развить туризм и инфраструктурные проекты, опередив множество стран, заявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили на дискуссии "Туристический и инвестиционный потенциал страны, значение стратегических проектов и инициатив, возможности и вызовы", организованной организацией "Экономический форум". В 2024 году количество международных визитеров составило 7 368 149, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Доходы от туризма выросли на 7,3%, достигнув 4,4 миллиарда долларов США. Министр также представила экономическому сообществу несколько ключевых направлений экономической политики правительства, в том числе акцентировала внимание на привлечении инвестиций, поддержке местного предпринимательства и реализации инфраструктурных проектов. Квривишвили предоставила экспертам отрасли и представителям частного сектора детальную информацию о текущем состоянии развития ключевых экономических секторов, а также данные о туристической и авиационной отраслях. В январе-марте был зафиксирован квартальный рекордный показатель доходов от международного туризма, который достиг исторического максимума в 826 миллионов долларов США. Аналитики прогнозируют рекордный рост доходов Грузии от туризма >>Кроме того, пассажиропоток в 2024 году увеличился на 24% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и превысил 7,4 миллиона пассажиров. Эта тенденция продолжилась и в 2025 году – в январе-апреле три международных аэропорта Грузии обслужили более 2 миллионов пассажиров. При этом следует отметить, что в аэропортах Грузии более 60 пассажирских авиакомпаний обслуживают около 100 направлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, туризм, мариам квривишвили