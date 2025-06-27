https://sputnik-georgia.ru/20250627/kak-razvivaetsya-turizm-v-gruzii--novyy-ministr-ekonomiki-293931621.html
Как развивается туризм в Грузии – новый министр экономики
Как развивается туризм в Грузии – новый министр экономики
Sputnik Грузия
Согласно прогнозу правительства, к 2028 году ВВП Грузии вырастет до 130 миллиардов долларов, заявила министр 27.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-27T09:01+0400
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2025-06-27T09:01+0400
экономика
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузия смогла развить туризм и инфраструктурные проекты, опередив множество стран, заявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили на дискуссии "Туристический и инвестиционный потенциал страны, значение стратегических проектов и инициатив, возможности и вызовы", организованной организацией "Экономический форум". В 2024 году количество международных визитеров составило 7 368 149, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Доходы от туризма выросли на 7,3%, достигнув 4,4 миллиарда долларов США. Министр также представила экономическому сообществу несколько ключевых направлений экономической политики правительства, в том числе акцентировала внимание на привлечении инвестиций, поддержке местного предпринимательства и реализации инфраструктурных проектов. Квривишвили предоставила экспертам отрасли и представителям частного сектора детальную информацию о текущем состоянии развития ключевых экономических секторов, а также данные о туристической и авиационной отраслях. В январе-марте был зафиксирован квартальный рекордный показатель доходов от международного туризма, который достиг исторического максимума в 826 миллионов долларов США. Аналитики прогнозируют рекордный рост доходов Грузии от туризма >>Кроме того, пассажиропоток в 2024 году увеличился на 24% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и превысил 7,4 миллиона пассажиров. Эта тенденция продолжилась и в 2025 году – в январе-апреле три международных аэропорта Грузии обслужили более 2 миллионов пассажиров. При этом следует отметить, что в аэропортах Грузии более 60 пассажирских авиакомпаний обслуживают около 100 направлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, туризм, мариам квривишвили
экономика, грузия, новости, туризм, мариам квривишвили
Как развивается туризм в Грузии – новый министр экономики
Согласно прогнозу правительства, к 2028 году ВВП Грузии вырастет до 130 миллиардов долларов, заявила министр
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузия смогла развить туризм и инфраструктурные проекты, опередив множество стран, заявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили на дискуссии "Туристический и инвестиционный потенциал страны, значение стратегических проектов и инициатив, возможности и вызовы", организованной организацией "Экономический форум".
В 2024 году количество международных визитеров составило 7 368 149, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Доходы от туризма выросли на 7,3%, достигнув 4,4 миллиарда долларов США.
"В плане развития туризма и авиации наша страна за последние несколько лет смогла сделать то, чего не смогли многие более развитые страны. Также мы активно продолжим работать над инфраструктурными проектами – будь то завершение магистральных дорог, глубоководный порт в Анаклия или новый международный аэропорт. Это те ключевые, движущие проекты, которые обеспечат устойчивое развитие конкретных секторов, а в более широкой перспективе – нашей страны", – сказала Квривишвили.
Министр также представила экономическому сообществу несколько ключевых направлений экономической политики правительства, в том числе акцентировала внимание на привлечении инвестиций, поддержке местного предпринимательства и реализации инфраструктурных проектов.
"Для развития экономики важны все основные параметры, и они остаются нашими главными приоритетами. Наши цели в рамках правительственной программы объявлены – к 2028 году ВВП Грузии вырастет до 130 миллиардов долларов, что в свою очередь значительно поможет росту государственного бюджета", – сказала Квривишвили, отметив, что также целью правительства является снижение к этому году уровня безработицы до 4%.
Квривишвили предоставила экспертам отрасли и представителям частного сектора детальную информацию о текущем состоянии развития ключевых экономических секторов, а также данные о туристической и авиационной отраслях.
В январе-марте был зафиксирован квартальный рекордный показатель доходов от международного туризма, который достиг исторического максимума в 826 миллионов долларов США.
Кроме того, пассажиропоток в 2024 году увеличился на 24% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и превысил 7,4 миллиона пассажиров.
Эта тенденция продолжилась и в 2025 году – в январе-апреле три международных аэропорта Грузии обслужили более 2 миллионов пассажиров.
При этом следует отметить, что в аэропортах Грузии более 60 пассажирских авиакомпаний обслуживают около 100 направлений.