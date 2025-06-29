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Топурия стал чемпионом UFC в легком весе

Топурия стал чемпионом UFC в легком весе

Sputnik Грузия

Топурия остается непобежденным после 17 боев в смешанных единоборствах 29.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Грузино-испанский боец UFC Илья Топурия стал новым чемпионом в легком весе (70 кг), победив бразильца Чарльза Оливейру нотакутом в первом же раунде. В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе проходил турнир UFC 317. Главным поединком вечера стал бой в легком весе, где вакантный пояс разыграли Илья Топурия и бразилец Чарльз Оливейра. Топурия смог нейтрализовать все сильные атаки Оливейры с самого начала боя и выполнил обещание, данное сопернику - нокаут на первых же минутах. Двалишвили защитил чемпионский пояс UFC >>Топурия стал чемпионом UFC в полулегком весе (65 кг), победив Александра Волкановски в феврале 2024 года. Он защитил этот титул в бою с Максом Холлоуэем в октябре. В феврале этого года грузин заявил, что процесс контроля веса стал для него сложным и он переходит в легкий дивизион, где будет бороться только за титул. Топурия остается непобежденным после 17 боев в смешанных единоборствах. Это была его девятая победа подряд в UFC, Семь своих боев он выиграл нокаутом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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спорт, новости, в мире, лас-вегас, илья топурия, ufc