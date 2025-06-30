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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
В мае 2025 года по сравнению с апрелем цены на промышленную продукцию снизились на 0,5% 30.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-30T09:01+0400
2025-06-30T09:01+0400
2025-06-30T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в мае 2025 года вырос на 4,9% по сравнению с маем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 3,2%, в том числе цены на продовольствие выросли на 4,9%, а в горнодобывающей промышленности – на 13,3%.В мае 2025 года по сравнению с апрелем цены на промышленную продукцию снизились на 0,5%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в мае на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности снизились на 3,9%, а в перерабатывающей – на 3,8%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в мае вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 18,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 2%, в том числе цены на напитки – на 6,1%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 0,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 1%, в том числе продукты питания – на 16,2%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в мае 2025 года составил 3,5% при целевом показателе 3%. В мае 2025 года по сравнению с апрелем уровень инфляции составил 0,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, промышленность, цены, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, промышленность, цены, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В мае 2025 года по сравнению с апрелем цены на промышленную продукцию снизились на 0,5%
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в мае 2025 года вырос на 4,9% по сравнению с маем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 3,2%, в том числе цены на продовольствие выросли на 4,9%, а в горнодобывающей промышленности – на 13,3%.
В мае 2025 года по сравнению с апрелем цены на промышленную продукцию снизились на 0,5%.
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в мае на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
При этом цены в горнодобывающей промышленности снизились на 3,9%, а в перерабатывающей – на 3,8%.
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в мае вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 18,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 2%, в том числе цены на напитки – на 6,1%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 0,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 1%, в том числе продукты питания – на 16,2%.
Уровень годовой инфляции
в Грузии в мае 2025 года составил 3,5% при целевом показателе 3%. В мае 2025 года по сравнению с апрелем уровень инфляции составил 0,4%.