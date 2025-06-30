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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в мае
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в мае
Sputnik Грузия
По данным на конец марта, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 30.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-30T10:52+0400
2025-06-30T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в мае 2025 года, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 456,9 миллиона лари (0,71%) и на 1 июня текущего года составил 64,67 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 508,92 миллиона лари (1,4%), а в иностранной валюте снизился на 52,02 миллиарда лари (0,19%).На конец мая 2025 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,62 миллиарда лари, что на 0,95% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 18,48 миллиарда лари, что на 0,46% больше, чем в апреле.За май объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,25%, или 412,52 миллиона лари, и на 1 июня текущего года составил 33,31 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 57,13%, что на 0,39 процентного пункта больше данных на 1 мая 2025 года.По данным на конец марта, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,72 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в мае
По данным на конец марта, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в мае 2025 года, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 456,9 миллиона лари (0,71%) и на 1 июня текущего года составил 64,67 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.
За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 508,92 миллиона лари (1,4%), а в иностранной валюте снизился на 52,02 миллиарда лари (0,19%).
На конец мая 2025 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,62 миллиарда лари, что на 0,95% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 18,48 миллиарда лари, что на 0,46% больше, чем в апреле.
За май объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,25%, или 412,52 миллиона лари, и на 1 июня текущего года составил 33,31 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.
Доля кредитов в лари составила 57,13%, что на 0,39 процентного пункта больше данных на 1 мая 2025 года.
По данным на конец марта, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.
Обменный курс лари к доллару составляет 2,72 GEL/$1.