https://sputnik-georgia.ru/20250630/ubiystvo-v-tbilisi--politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-v-tyazhkom-prestuplenii-293976178.html

Убийство в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого в тяжком преступлении

Убийство в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого в тяжком преступлении

Sputnik Грузия

Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное убийство 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T20:45+0400

2025-06-30T20:45+0400

2025-06-30T20:45+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Полиция задержала жителя Тбилиси по подозрению в умышленном убийстве 39-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе следствия установлено, что 29 июня во время ссоры 62-летний задержанный ранил холодным оружием жертву и скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений раненый скончался на месте. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов вскоре после инцидента задержали обвиняемого. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. По информации СМИ, убийство произошло в Авлабарском районе Тбилиси поздно ночью в воскресенье. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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