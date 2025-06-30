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Убийство в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого в тяжком преступлении
Убийство в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого в тяжком преступлении
Sputnik Грузия
Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное убийство 30.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-30T20:45+0400
2025-06-30T20:45+0400
2025-06-30T20:45+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Полиция задержала жителя Тбилиси по подозрению в умышленном убийстве 39-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе следствия установлено, что 29 июня во время ссоры 62-летний задержанный ранил холодным оружием жертву и скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений раненый скончался на месте. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов вскоре после инцидента задержали обвиняемого. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. По информации СМИ, убийство произошло в Авлабарском районе Тбилиси поздно ночью в воскресенье. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Убийство в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого в тяжком преступлении
Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное убийство
ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Полиция задержала жителя Тбилиси по подозрению в умышленном убийстве 39-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе следствия установлено, что 29 июня во время ссоры 62-летний задержанный ранил холодным оружием жертву и скрылся с места преступления.
От полученных телесных повреждений раненый скончался на месте.
В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов вскоре после инцидента задержали обвиняемого. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
По информации СМИ, убийство произошло в Авлабарском районе Тбилиси поздно ночью в воскресенье.