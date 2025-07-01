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На расширение аэропорта в Тбилиси могут потратить 150 миллионов долларов
На расширение аэропорта в Тбилиси могут потратить 150 миллионов долларов
Sputnik Грузия
Инвестиции будут направлены на расширение существующего терминала, развитие инфраструктуры и обеспечение возросшего пассажиропотока аэропорта до 2031 года 01.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-01T22:05+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Компания TAV Airports, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми, рассматривает возможность инвестирования 150 миллионов долларов в Международный аэропорт Тбилиси, заявил президент компании Серкан Каптан на встрече с министром экономики. Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили провела рабочую встречу с президентом TAV Airports, чтобы обсудить предложение компании по дальнейшему развитию Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, чтобы до строительства нового аэропорта в Вазиани (близ Тбилиси) и в условиях возросшего пассажиропотока аэропорт в Тбилиси смог полноценно функционировать. Как заявил президент TAV Airports, инвестиции будут направлены на расширение существующего терминала, развитие инфраструктуры и обеспечение возросшего пассажиропотока аэропорта до 2031 года. По словам Серкана Каптана, предложение компании предусматривает удвоение пропускной способности аэропорта Тбилиси. Как заявила Мариам Квривишвили на рабочей встрече, новый Тбилисский международный аэропорт в Вазиани начнет работу с 2031 года и будет рассчитан на 19 миллионов пассажиров в год. По ее словам, сегодня гражданская авиация является одной из самых быстрорастущих отраслей в Грузии. В 2024 году пассажиропоток увеличился на 24% и превысил 7,4 миллиона пассажиров, и эта тенденция сохранится в 2025 году. Количество частот и направлений в международных аэропортах Грузии также увеличивается. По словам министра, учитывая эту тенденцию, правительство Грузии рассматривает модернизацию и расширение действующего Тбилисского международного аэропорта, чтобы можно было без перебоев обслуживать возросший пассажиропоток до ввода в эксплуатацию Вазиани. В настоящее время TAV Airports является управляющей компанией Тбилисского и Батумского международных аэропортов и входит в один из крупнейших авиационных холдингов – французскую Groupe ADP. TAV Georgia работает в Грузии уже 20 лет и за этот период инвестировала в развитие аэропортов Тбилиси и Батуми до 230 миллионов долларов. Новый аэропорт Согласно плану правительства, пропускная способность нового аэропорта составит 20 миллионов пассажиров в год. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти. Премьер Грузии назвал дату переноса Тбилисского аэропорта >>Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт, tav georgia
грузия, экономика, новости, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт, tav georgia
На расширение аэропорта в Тбилиси могут потратить 150 миллионов долларов
Инвестиции будут направлены на расширение существующего терминала, развитие инфраструктуры и обеспечение возросшего пассажиропотока аэропорта до 2031 года
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Компания TAV Airports, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми, рассматривает возможность инвестирования 150 миллионов долларов в Международный аэропорт Тбилиси, заявил президент компании Серкан Каптан на встрече с министром экономики.
Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили провела рабочую встречу с президентом TAV Airports, чтобы обсудить предложение компании по дальнейшему развитию Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, чтобы до строительства нового аэропорта в Вазиани (близ Тбилиси) и в условиях возросшего пассажиропотока аэропорт в Тбилиси смог полноценно функционировать.
Как заявил президент TAV Airports, инвестиции будут направлены на расширение существующего терминала, развитие инфраструктуры и обеспечение возросшего пассажиропотока аэропорта до 2031 года. По словам Серкана Каптана, предложение компании предусматривает удвоение пропускной способности аэропорта Тбилиси.
"В прошлом году у нас было 4,7 млн пассажиров. Мы приближаемся к верхнему пределу пропускной способности терминала, поэтому мы обратились к правительству Грузии с предложением о новых инвестициях для улучшения терминалов и увеличения пропускной способности аэропорта до 10 млн пассажиров", – сказал президент TAV Airports.
Как заявила Мариам Квривишвили на рабочей встрече, новый Тбилисский международный аэропорт в Вазиани начнет работу с 2031 года и будет рассчитан на 19 миллионов пассажиров в год.
По ее словам, сегодня гражданская авиация является одной из самых быстрорастущих отраслей в Грузии. В 2024 году пассажиропоток увеличился на 24% и превысил 7,4 миллиона пассажиров, и эта тенденция сохранится в 2025 году. Количество частот и направлений в международных аэропортах Грузии также увеличивается.
По словам министра, учитывая эту тенденцию, правительство Грузии рассматривает модернизацию и расширение действующего Тбилисского международного аэропорта, чтобы можно было без перебоев обслуживать возросший пассажиропоток до ввода в эксплуатацию Вазиани.
На рабочей встрече было отмечено, что будет проведено детальное изучение предложения TAV Airports с целью расширения действующего аэропорта Тбилиси и осуществления дополнительных инвестиций.
В настоящее время TAV Airports является управляющей компанией Тбилисского и Батумского международных аэропортов и входит в один из крупнейших авиационных холдингов – французскую Groupe ADP.
TAV Georgia работает в Грузии уже 20 лет и за этот период инвестировала в развитие аэропортов Тбилиси и Батуми до 230 миллионов долларов.
Согласно плану правительства, пропускная способность нового аэропорта составит 20 миллионов пассажиров в год.
Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти.
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе.
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.