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СПЧ призвал немедленно освободить журналистов Sputnik Азербайджан
СПЧ призвал немедленно освободить журналистов Sputnik Азербайджан
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Российские журналисты 30 июня были задержаны азербайджанскими силовиками 01.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-01T17:13+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере поддерживает заявление медиагруппы "Россия сегодня" в связи с ситуацией вокруг Sputnik Азербайджан.Ранее 1 июля министерство внутренних дел Азербайджана отчиталось о том, что местная полиция задержала семерых сотрудников редакции Sputnik. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал несправедливостью все происходящее с сотрудниками Sputnik Азербайджан.Полиция Баку 30 июня пришла в офис информационного агентства Sputnik Азербайджан. Были задержаны шеф-редактор Евгений Белоусов и руководитель редакции Игорь Картавых.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, азербайджан, баку, дмитрий киселев, россия сегодня, sputnik
в мире, новости, политика, азербайджан, баку, дмитрий киселев, россия сегодня, sputnik
СПЧ призвал немедленно освободить журналистов Sputnik Азербайджан
Российские журналисты 30 июня были задержаны азербайджанскими силовиками
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере поддерживает заявление медиагруппы "Россия сегодня" в связи с ситуацией вокруг Sputnik Азербайджан.
Ранее 1 июля министерство внутренних дел Азербайджана отчиталось о том, что местная полиция задержала семерых сотрудников редакции Sputnik. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал несправедливостью
все происходящее с сотрудниками Sputnik Азербайджан.
"Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере поддерживает заявление медиагруппы "Россия сегодня" в связи с задержанием руководителей Sputnik Азербайджан и призывает к их немедленному освобождению", – говорится в сообщении Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Полиция Баку 30 июня пришла в офис информационного агентства Sputnik Азербайджан. Были задержаны шеф-редактор Евгений Белоусов и руководитель редакции Игорь Картавых.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.