https://sputnik-georgia.ru/20250701/vlasti-gruzii-poluchat-pravo-proveryat-mesta-zhitelstva-i-raboty-inostrantsev-293999685.html
Власти Грузии получат право проверять места жительства и работы иностранцев
Власти Грузии получат право проверять места жительства и работы иностранцев
Sputnik Грузия
С 1 сентября в Грузии ужесточается также миграционное законодательство 01.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-01T17:18+0400
2025-07-01T17:18+0400
2025-07-01T17:18+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
мигранты
миграция
трудовые мигранты
миграционные новости грузии сегодня
миграционная политика
указы по миграции
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287643972_0:0:2106:1185_1920x0_80_0_0_7ddfd4d7af9589f00b57f06636144f25.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Новая норма, связанная с ужесточением законодательства в отношении иностранцев, появится в законодательстве Грузии. Согласно поправкам в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", полиция с целью выявления нелегалов будет иметь право проверить их место жительство или рабочие места, а также войти в любое частное владение на основании постановления суда либо с согласия собственника или работодателя. В случае крайней необходимости, когда будет угроза сокрытия иностранца или уничтожения им своих документов для проверки его места жительства или рабочего места, МВД сможет получить срочный ордер от суда. Отказ сотрудничества с полицией в Грузии является административно наказуемым нарушением и может повлечь вместе с наказанием выдворение иностранца.С 1 марта 2026 года любому иностранцу в Грузии будет запрещено работать без наличия специального разрешения. При этом власти ограничат список профессий для работы иностранных граждан. Также иностранца могут выдворить из Грузии и запретить въезжать в страну за такие правонарушения, как мелкое хулиганство, неподчинение требованию полиции или нарушение закона о манифестациях и за ряд уголовных преступлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287643972_238:0:2106:1401_1920x0_80_0_0_50729cf8c9d720f958876044a843dd00.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, мигранты, миграция, трудовые мигранты, миграционные новости грузии сегодня, миграционная политика, указы по миграции
грузия, новости, общество, тбилиси, мигранты, миграция, трудовые мигранты, миграционные новости грузии сегодня, миграционная политика, указы по миграции
Власти Грузии получат право проверять места жительства и работы иностранцев
С 1 сентября в Грузии ужесточается также миграционное законодательство
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Новая норма, связанная с ужесточением законодательства в отношении иностранцев, появится в законодательстве Грузии.
Согласно поправкам в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", полиция с целью выявления нелегалов будет иметь право проверить их место жительство или рабочие места, а также войти в любое частное владение на основании постановления суда либо с согласия собственника или работодателя.
Во время проверки полиция будет иметь право опрашивать лиц, требовать их документы, проводить поверхностный обыск, а также осуществлять другие превентивные меры. Также полиция будет иметь право потребовать документы, подтверждающие разрешение на работу иностранца.
В случае крайней необходимости, когда будет угроза сокрытия иностранца или уничтожения им своих документов для проверки его места жительства или рабочего места, МВД сможет получить срочный ордер от суда.
Отказ сотрудничества с полицией в Грузии является административно наказуемым нарушением и может повлечь вместе с наказанием выдворение иностранца.
С 1 марта 2026 года любому иностранцу в Грузии будет запрещено работать без наличия специального разрешения. При этом власти ограничат список профессий для работы иностранных граждан.
С 1 сентября в Грузии ужесточается также миграционное законодательство. Иностранным гражданам будет запрещено посещать Грузию в случае нарушения правил пребывания на территории Грузии и визового режима. Штрафы же за это правонарушение вырастут почти в 10 раз.
Также иностранца могут выдворить из Грузии и запретить въезжать в страну за такие правонарушения, как мелкое хулиганство, неподчинение требованию полиции или нарушение закона о манифестациях и за ряд уголовных преступлений.