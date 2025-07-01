https://sputnik-georgia.ru/20250701/vlasti-gruzii-poluchat-pravo-proveryat-mesta-zhitelstva-i-raboty-inostrantsev-293999685.html

Власти Грузии получат право проверять места жительства и работы иностранцев

Власти Грузии получат право проверять места жительства и работы иностранцев

Sputnik Грузия

С 1 сентября в Грузии ужесточается также миграционное законодательство 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T17:18+0400

2025-07-01T17:18+0400

2025-07-01T17:18+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

мигранты

миграция

трудовые мигранты

миграционные новости грузии сегодня

миграционная политика

указы по миграции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287643972_0:0:2106:1185_1920x0_80_0_0_7ddfd4d7af9589f00b57f06636144f25.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Новая норма, связанная с ужесточением законодательства в отношении иностранцев, появится в законодательстве Грузии. Согласно поправкам в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", полиция с целью выявления нелегалов будет иметь право проверить их место жительство или рабочие места, а также войти в любое частное владение на основании постановления суда либо с согласия собственника или работодателя. В случае крайней необходимости, когда будет угроза сокрытия иностранца или уничтожения им своих документов для проверки его места жительства или рабочего места, МВД сможет получить срочный ордер от суда. Отказ сотрудничества с полицией в Грузии является административно наказуемым нарушением и может повлечь вместе с наказанием выдворение иностранца.С 1 марта 2026 года любому иностранцу в Грузии будет запрещено работать без наличия специального разрешения. При этом власти ограничат список профессий для работы иностранных граждан. Также иностранца могут выдворить из Грузии и запретить въезжать в страну за такие правонарушения, как мелкое хулиганство, неподчинение требованию полиции или нарушение закона о манифестациях и за ряд уголовных преступлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, мигранты, миграция, трудовые мигранты, миграционные новости грузии сегодня, миграционная политика, указы по миграции