https://sputnik-georgia.ru/20250702/oppozitsiya-vedet-gruziyu-k-destabilizatsii-cherez-boykot-vyborov--volskiy-294013496.html

Оппозиция ведет Грузию к дестабилизации через бойкот выборов – Вольский

Оппозиция ведет Грузию к дестабилизации через бойкот выборов – Вольский

Sputnik Грузия

Оппозиционные силы сосредоточены на действиях, наносящих ущерб стране, утверждает политик 02.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-02T18:08+0400

2025-07-02T18:08+0400

2025-07-02T18:08+0400

выборы

местные выборы

местные выборы

выборы в местные органы власти в грузии

тбилиси

амбролаури

ахалкалаки

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

политика

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Оппозиционные партии, которые отказываются участвовать в выборах в органы местного самоуправления, считают, что с помощью саботажа смогут более эффективно подорвать стабильность страны, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Восемь оппозиционных партий, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", объявили о бойкоте местных выборов. К отказу не присоединились оппозиционные партии "Гахария – За Грузию" и "Лело для Грузии". По мнению Вольского, в оппозиции отсутствуют принципиальные споры по важным вопросам, направленным на благо народа. Вместо этого оппозиционные силы сосредоточены на действиях, наносящих ущерб стране. Радикальная оппозиция принимает те решения, которые ей диктуют извне, заявил в свою очередь депутат от правящей партии Давид Матикашвили. "Создается впечатление, что у "Нацдвижения" есть принципы, но мы в это не верим. Радикальная оппозиция будет поступать так, как ей укажут. Пойдут ли они на бойкот или нет – большой разницы нет, ведь до политической могилы им остался всего один шаг", – отметил политик. Предстоящие выборы Выборы в органы местного самоуправления играют важную роль для Грузии, поскольку позволяют определить политические настроения населения и установить контроль над регионами. При этом сами предстоящие выборы октября как масштабны, так и локальны. Масштабны они из-за числа кандидатов и партий, а локальны, поскольку жители каждого из 62 районов самостоятельно выбирают свою власть – мэра и членов совещательных органов. Обычно в зависимости от районов могут сильно разниться и итоги выборов. К примеру, на прошлых таких выборах в Тбилиси избирательный барьер преодолели пять партий, тогда как в горном районе Грузии Амбролаури – три, а в районе Ахалкалаки – две. Новые страсти по выборам в Грузии – в оппозиции заговорили о стратегии победы>>>Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра кандидату необходимо получить большинство голосов. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей по стране, а в ряде регионов их поддержка и вовсе была равна нулю. В то же время поддержка каждой отдельной партии из преодолевших барьер не превышает 30%. К малым шансам победы в одиночку добавляются и ограниченные финансы. На сегодняшний день большинство оппозиционных партий находятся на самофинансировании, существуя благодаря пожертвованиям. При этом получать деньги они имеют право только от граждан Грузии и грузинских компаний. Любое вливание иностранных финансов исключено. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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