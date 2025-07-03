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Обязательное лечение наркозависимости в Грузии – в Тбилиси открылся первый стационар
Обязательное лечение наркозависимости в Грузии – в Тбилиси открылся первый стационар
Sputnik Грузия
Новый стационар рассчитан на 22 пациента, но в ближайшее время планируется увеличение мест 03.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-03T22:44+0400
2025-07-03T22:44+0400
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наркопреступления в грузии
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Первое медицинское отделение для обязательного лечения наркозависимости открылось в Тбилиси на базе ООО "Центр психического здоровья и профилактики наркомании" (ул. Петре Кавтарадзе, 21), сообщили в пресс-службе Минздрава. Суд в Грузии имеет право назначить обязательное лечение от наркомании на основании заключения комиссии наркологов на срок до двух лет лицам, совершившим преступления, связанные с наркотиками. Кроме того, правительство в конце июня приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами, а также ввести строгий контроль за выписыванием рецептов. Новый стационар рассчитан на 22 пациента. В ближайшее время планируется увеличение мест (коечного фонда). Правительство Грузии последовательно ужесточает наркополитику &gt;&gt;Стационар, по данным Минздрава, укомплектован высококвалифицированным медицинским персоналом. В лечебном процессе задействована многопрофильная команда, в которую входят наркологи, врачи разного профиля, психологи и социальные работники. Лечение будет проводиться по современным клиническим рекомендациям и международным стандартам и будет полностью адаптировано к индивидуальным потребностям каждого пациента. Новое отделение посетил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе совместно с заместителем министра внутренних дел Георгием Бутхузи. Обязательное лечение наркозависимых в Грузии – как оно работает? Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, общество, наркопреступления в грузии
новости, грузия, общество, наркопреступления в грузии

Обязательное лечение наркозависимости в Грузии – в Тбилиси открылся первый стационар

22:44 03.07.2025
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsМедицинское отделение для обязательного лечения наркозависимости
Медицинское отделение для обязательного лечения наркозависимости - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2025
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
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Новый стационар рассчитан на 22 пациента, но в ближайшее время планируется увеличение мест
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Первое медицинское отделение для обязательного лечения наркозависимости открылось в Тбилиси на базе ООО "Центр психического здоровья и профилактики наркомании" (ул. Петре Кавтарадзе, 21), сообщили в пресс-службе Минздрава.
Суд в Грузии имеет право назначить обязательное лечение от наркомании на основании заключения комиссии наркологов на срок до двух лет лицам, совершившим преступления, связанные с наркотиками.
Кроме того, правительство в конце июня приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами, а также ввести строгий контроль за выписыванием рецептов.
Новый стационар рассчитан на 22 пациента. В ближайшее время планируется увеличение мест (коечного фонда).
Правительство Грузии последовательно ужесточает наркополитику >>
Стационар, по данным Минздрава, укомплектован высококвалифицированным медицинским персоналом. В лечебном процессе задействована многопрофильная команда, в которую входят наркологи, врачи разного профиля, психологи и социальные работники.
Лечение будет проводиться по современным клиническим рекомендациям и международным стандартам и будет полностью адаптировано к индивидуальным потребностям каждого пациента.
Новое отделение посетил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе совместно с заместителем министра внутренних дел Георгием Бутхузи.
Обязательное лечение наркозависимых в Грузии – как оно работает?
Обязательное лечение наркозависимого начинается в случае вынесения судом обвинительного приговора. Порядок исполнения лечения определяется постановлением правительства Грузии.
Каждые три месяца пациента осматривает врачебная комиссия. Она решает, есть ли основания для прекращения лечения.
Прекращение лечения возможно, если врачи фиксируют значительное улучшение состояния – настолько, что такая мера становится излишней.
Решение о прекращении принимает администрация учреждения на основании заключения комиссии наркологов.
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