https://sputnik-georgia.ru/20250703/obyazatelnoe-lechenie-narkozavisimosti-v-gruzii--v-tbilisi-otkrylsya-pervyy-statsionar-294039396.html

Обязательное лечение наркозависимости в Грузии – в Тбилиси открылся первый стационар

Обязательное лечение наркозависимости в Грузии – в Тбилиси открылся первый стационар

Sputnik Грузия

Новый стационар рассчитан на 22 пациента, но в ближайшее время планируется увеличение мест 03.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-03T22:44+0400

2025-07-03T22:44+0400

2025-07-03T22:44+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Первое медицинское отделение для обязательного лечения наркозависимости открылось в Тбилиси на базе ООО "Центр психического здоровья и профилактики наркомании" (ул. Петре Кавтарадзе, 21), сообщили в пресс-службе Минздрава. Суд в Грузии имеет право назначить обязательное лечение от наркомании на основании заключения комиссии наркологов на срок до двух лет лицам, совершившим преступления, связанные с наркотиками. Кроме того, правительство в конце июня приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами, а также ввести строгий контроль за выписыванием рецептов. Новый стационар рассчитан на 22 пациента. В ближайшее время планируется увеличение мест (коечного фонда). Правительство Грузии последовательно ужесточает наркополитику >>Стационар, по данным Минздрава, укомплектован высококвалифицированным медицинским персоналом. В лечебном процессе задействована многопрофильная команда, в которую входят наркологи, врачи разного профиля, психологи и социальные работники. Лечение будет проводиться по современным клиническим рекомендациям и международным стандартам и будет полностью адаптировано к индивидуальным потребностям каждого пациента. Новое отделение посетил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе совместно с заместителем министра внутренних дел Георгием Бутхузи. Обязательное лечение наркозависимых в Грузии – как оно работает? Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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