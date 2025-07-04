https://sputnik-georgia.ru/20250704/gensek-obse-postavil-tochku-na-spekulyatsiyakh-o-legitimnosti-vyborov-v-gruzii--papuashvili-294047205.html

Генсек ОБСЕ поставил точку на спекуляциях о легитимности выборов в Грузии – Папуашвили

Генсек ОБСЕ поставил точку на спекуляциях о легитимности выборов в Грузии – Папуашвили

Sputnik Грузия

Парламентские выборы полностью отражали волю народа, но не оправдали ожиданий некоторых европейских политиков 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T14:31+0400

2025-07-04T14:31+0400

2025-07-04T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Заявление генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу окончательно развеяло все спекуляции вокруг парламентских выборов в Грузии и поставило точку на попытках Брюсселя подорвать основы грузинской демократии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Ранее Феридун Синирлиоглу на ежегодной Парламентской ассамблее ОБСЕ заявил, что в отчете БДИПЧ четко указано, что, несмотря на определенные недостатки, результаты парламентских выборов отражали волю народа, а оппозиция, которая получила более чем 40-процентное представительство в законодательном органе Грузии, несправедливо ведет себя по отношению к своим избирателям. Глава грузинского законодательного органа напомнил, что до выборов представители Брюсселя и стран ЕС заявляли, что заключение ОБСЕ/БДИПЧ будет для них решающими при оценке выборов в Грузии. Однако, после того как подтвердилось, что власть легитимна и результаты выборов отражают волю народа, эти же представители отложили в сторону заключения ОБСЕ и начали продвигать собственные версии событий. По словам Папуашвили, заявление генсека ОБСЕ фактически подтвердило, что резолюция Европарламента по выборам в Грузии, а также высказывания министров и парламентариев различных стран членов ЕС были политически ангажированы. Власти Грузии не раз заявляли, что парламентские выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений. Все четыре оппозиционные партии – "Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию" – отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными". Они бойкотируют работу парламента и требуют проведения досрочных выборов.Грузия и ЗападПартнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Пиротехника против силовиков – прокуратура опубликовала кадры с акции протеста в Тбилиси>>Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, брюссель, шалва папуашвили, обсе, европарламент