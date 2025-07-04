https://sputnik-georgia.ru/20250704/kakie-riski-i-opasnosti-neset-dlya-gruzii-nekontroliruemaya-migratsiya-294048393.html

Какие риски и опасности несет для Грузии неконтролируемая миграция?

Какие риски и опасности несет для Грузии неконтролируемая миграция?

Sputnik Грузия

Миграция для Грузии имеет положительные аспекты, такие как приток капитала и рабочей силы, рост потребительского спроса. В то же время, кроме пользы для... 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T14:20+0400

2025-07-04T14:20+0400

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Неконтролируемая миграция может создать напряженность на рынке труда и жилья, привести к социальным конфликтам. Кроме того, возникает вопрос адаптации мигрантов к местным условиям и культуре, если их приток носит массовый характер.Также из-за увеличения числа мигрантов могут расти цены на жилье, что уже происходило ранее в Грузии. Власти страны предприняли ряд шагов по регулированию этой сферы, начались задержания нелегалов, ужесточены законы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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