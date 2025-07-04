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Какие риски и опасности несет для Грузии неконтролируемая миграция?
Какие риски и опасности несет для Грузии неконтролируемая миграция?
Sputnik Грузия
Миграция для Грузии имеет положительные аспекты, такие как приток капитала и рабочей силы, рост потребительского спроса. В то же время, кроме пользы для... 04.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-04T14:20+0400
2025-07-04T14:20+0400
2025-07-04T14:23+0400
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Неконтролируемая миграция может создать напряженность на рынке труда и жилья, привести к социальным конфликтам. Кроме того, возникает вопрос адаптации мигрантов к местным условиям и культуре, если их приток носит массовый характер.Также из-за увеличения числа мигрантов могут расти цены на жилье, что уже происходило ранее в Грузии. Власти страны предприняли ряд шагов по регулированию этой сферы, начались задержания нелегалов, ужесточены законы.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, мигранты, миграция, общество, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, мигранты, миграция, общество, видео
Какие риски и опасности несет для Грузии неконтролируемая миграция?
14:20 04.07.2025 (обновлено: 14:23 04.07.2025)
Миграция для Грузии имеет положительные аспекты, такие как приток капитала и рабочей силы, рост потребительского спроса. В то же время, кроме пользы для экономики в целом и увеличения поступлений в бюджет в виде налогов, существует целый ряд рисков
Неконтролируемая миграция может создать напряженность на рынке труда и жилья, привести к социальным конфликтам. Кроме того, возникает вопрос адаптации мигрантов к местным условиям и культуре, если их приток носит массовый характер.
Также из-за увеличения числа мигрантов могут расти цены на жилье, что уже происходило ранее в Грузии. Власти страны предприняли ряд шагов по регулированию этой сферы, начались задержания нелегалов, ужесточены законы.