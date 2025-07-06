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Вступили в силу поправки о запрете выращивания марихуаны в Грузии

Вступили в силу поправки о запрете выращивания марихуаны в Грузии

Sputnik Грузия

Чем больше объем наркотического растения, тем выше наказание 06.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-06T19:33+0400

2025-07-06T19:33+0400

2025-07-06T19:33+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Незаконный посев, выращивание и культивация конопли и других наркотических растений, а также покупка, хранение, перевоз или дарение семян этого растения в малой дозе приведут к штрафу в размере от 500 до 5 тысяч лари либо административному аресту до 60 дней для физических лиц и штрафу от тысячи до 10 тысяч лари для юридических лиц. Культивация в более крупном размере будет считаться в Грузии уголовным преступлением – незаконный посев, выращивание и культивация приведет либо к штрафу, либо к общественным работам, либо к домашнему аресту, либо к лишению свободы от двух до 14 лет в зависимости от объема и отягчающих обстоятельств. Как считают дозы конопли и марихуаны в Грузии Объемом для личного потребления в Грузии считают по закону до 10 граммов конопли, 5 граммов сырой и 10 граммов высушенной марихуаны. Малой дозой в законодательстве определено от 10 до 155 граммов конопли, от 5 до 70 граммов сырой и от 10 до 140 граммов высушенной марихуаны. В Грузии появится еще одно преступление, связанное с наркотиками>>Крупным размером считается объем от 155 до 750 граммов конопли, от 70 до 250 граммов сырой марихуаны и 140 до 500 граммов высушенной, а особо крупным – больше 750 граммов конопли, больше 250 граммов сырой марихуаны и 500 граммов высушенной марихуаны. Чем больше объем наркотического растения, тем выше наказание. Легальна ли марихуана в Грузии? Конституционный суд Грузии в 2018 году упразднил единственное наказание за потребление марихуаны – штраф в размере 500 лари, так как, по мнению суда, курение марихуаны является индивидуальным решением человека и не оказывает влияния на права и свободы других граждан. Однако осенью того же года парламент принял новые правила, согласно которым курение марихуаны возможно только дома, и то если там нет несовершеннолетних. Употребление "травки" запрещено в местах общественного скопления, в присутствии детей, в общественном транспорте, школах, образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориях. В Грузии ужесточают законы в отношении выращивания конопли>>При легальности курения, хранение, приобретение и культивация конопли, в том числе для личных целей, все еще в Грузии расцениваются как административное нарушение или уголовное преступление. Хранение или приобретение такой дозы предполагает штраф в размере 500 лари. Реализация наркотиков в любом размере – уголовное преступление, как и хранение, приобретение и культивация выше дозы личного потребления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, грузия, конопля, наркопреступления в грузии, наркотики